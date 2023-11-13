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Bu görüntülere yürek dayanmaz! Terör devleti İsrail'in barbar askerlerinden görülmemiş şiddet: Babalarını dövmemeleri için yalvardılar

Siyonist terör devleti İsrail, Filistinlilere yönelik alçakça baskı ve zulüm politikasına 38.günde de devam ediyor. Gazze'deki birçok yerleşim yeri, hastane, okul, cami ve kilise İsrail'in bombardımanında yerle bir olurken İsrail güçleri El-Halil kentindeki İyad Banat isimli bir Filistinlinin evine baskın yaptı. Sosyal medya canlı yayınında anbean gerçekleşen olay sırasında Banat'ın çocukları askerlere babalarını dövmemeleri için yalvardı. İşte yürek burkan olayın detayları...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 21:10 Güncelleme 13 Kasım 2023, 21:14
Bu görüntülere yürek dayanmaz! Terör devleti İsrail’in barbar askerlerinden görülmemiş şiddet: Babalarını dövmemeleri için yalvardılar

Soykırımcı İsrail tam 38 gündür Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor.


Katil İsrail ordusu Gazze'de harabeye çevirdiği okulda kutlama yaptı

Gazze Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi.

Öte yandan İsrail bombardımanının ardından hastanelerin devre dışı kalması ve Gazze'de aktif yalnızca 7 ambulansın kalması sebebiyle artık hayatını kaybeden Filistinlililerin sayısının sağlıklı bir şekilde paylaşılamayacağına dikkat çekiliyor.

Gazze adeta toplu mezar haline gelmişken terör devleti İsrail'in barbar askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığı sırada Filistinli aktivist İyad Banat'ı darbederek gözaltına aldı.



ZORBA İSRAİL!
Banat, sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaptığı sırada evine zorla giren İsrail askerleri, ailesinin önünde tekme ve silah dipçikleriyle Banat'ı darbetti.



ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE ACIMASIZCA DAYAK YEDİ
Sosyal medya canlı yayınında anbean gerçekleşen olay sırasında Banat'ın çocukları askerlere babalarını dövmemeleri için yalvardı.
Videoda İsrail askerlerinin ağlayan çocuklara bağırarak silahını doğrulttuğu görüldü.



CAN GÜVENLİĞİ YOK
Bu görüntüler masum Filistinlilerin yaşam güvencesinin olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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