Bu görüntülere yürek dayanmaz! Terör devleti İsrail’in barbar askerlerinden görülmemiş şiddet: Babalarını dövmemeleri için yalvardılar

Soykırımcı İsrail tam 38 gündür Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor.
Soykırımcı İsrail tam 38 gündür Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor.
Gazze Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi.
Gazze adeta toplu mezar haline gelmişken terör devleti İsrail'in barbar askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığı sırada Filistinli aktivist İyad Banat'ı darbederek gözaltına aldı.
ZORBA İSRAİL!
Banat, sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaptığı sırada evine zorla giren İsrail askerleri, ailesinin önünde tekme ve silah dipçikleriyle Banat'ı darbetti.
ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE ACIMASIZCA DAYAK YEDİ
Sosyal medya canlı yayınında anbean gerçekleşen olay sırasında Banat'ın çocukları askerlere babalarını dövmemeleri için yalvardı.
Videoda İsrail askerlerinin ağlayan çocuklara bağırarak silahını doğrulttuğu görüldü.
CAN GÜVENLİĞİ YOK
Bu görüntüler masum Filistinlilerin yaşam güvencesinin olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.