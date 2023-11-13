Bu görüntülere yürek dayanmaz! Terör devleti İsrail’in barbar askerlerinden görülmemiş şiddet: Babalarını dövmemeleri için yalvardılar

ZORBA İSRAİL! Banat, sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaptığı sırada evine zorla giren İsrail askerleri, ailesinin önünde tekme ve silah dipçikleriyle Banat'ı darbetti.





CAN GÜVENLİĞİ YOK

Bu görüntüler masum Filistinlilerin yaşam güvencesinin olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.