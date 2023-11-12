Kim korkar Rishi Sunak’tan? İngiltere’de Gazze krizi tırmanıyor! Muhafazakarlar uyardı: Suella Braverman’ı görevden almazsa başbakan zayıflayacak

BBC yazarı Laura Kuenssberg insanların "10 numaradan korkması gerektiğini" söyledi ve "Bu güç bakanların aptalca şeyler yapmasını durdurabilir, onlara istemedikleri şeyleri yaptırabilir ya da onları hizada tutabilir." dedi.

SUNAK İÇİN BÜYÜK RİSK

Rishi Sunak'ın siyasi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Kuenssberg, Braversman görevden alınmadığı sürece 10 Numara'nın otorite kuramayacağına dikkat çekti. Rishi Sunak'ın Braverman'ı görevden almak için Londra'daki eylemlerin sona ermesini beklediğini öne süren Kuenssberg, tartışmalı bakanın pazartesi günü görevden alınacağını iddia ediyor.

Öte yandan Sunak'ın çarşamba günü Yüksek Mahkeme'nin hükümetin Ruanda'ya göçmen gönderme planı hakkında vereceği kararı da beklediği iddia ediliyor. Suella'nın büyük destekçisi olduğu göçmen planının kabul edilmesi halinde Sunak hükümetinin büyük bir zafer kazanacağı fakat reddedilmesi halinde ise Suella'nın Sunak'a karşı üstünlük kurabileceği belirtiliyor.

10 NUMARA KABİNEYİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Dört yılda dört kez başbakan değiştiren İngiltere'de geçtiğimiz yıl iktidara gelen Sunak hükümetinde de çatlaklar oluşmaya başladı. Suella'nın Rishi Sunak'tan hiç çekinmediği ve tepki gören çıkışlarının olası sonuçlarından da korkmadığına dikkat çeken BBC, artık hiç kimsenin Downing Street'ten korkmadığını vurguladı. Suella Braverman krizinin ardından 10 Numara'nın yeniden kabine değişikliğine gidebileceği düşünülüyor. Peki, Rishi Sunak gerçekten oyuncu listesini değiştirmek istiyor mu?