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Kim korkar Rishi Sunak’tan? İngiltere’de Gazze krizi tırmanıyor! Muhafazakarlar Suella Braverman’a karşı tetikte: 10 Numara oyuncu değişikliğine mi gidiyor?

İngiltere’de düzenlenen Gazze’ye destek mitinglerinin ardından İçişleri Bakanı Suella Braverman krizi devam ediyor. Kıdemli Muhafazakarlar Başbakan Rishi Sunak’ı tartışmalı ve bölücü İçişleri Bakanı Suella Braverman’ı birkaç gün içinde görevden almazsa bir başbakan olarak otoritesinin yerle bir olacağı konusunda uyarıyor. Sunak’ın bugünden itibaren üst düzey ekibini değiştireceği, bugünün çıkarma günü ilan edildiği iddia ediliyor. Öte yandan Suella’nın müttefikleri ise görevden alınması halinde İngiltere’nin iç savaşa sürükleneceği konusunda tehditlerde bulunuyor. Peki, “10 Numara” oyuncu değişikliğine gidecek mi?

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 15:34 Güncelleme 13 Kasım 2023, 10:39
Kim korkar Rishi Sunak’tan? İngiltere’de Gazze krizi tırmanıyor! Muhafazakarlar Suella Braverman’a karşı tetikte: 10 Numara oyuncu değişikliğine mi gidiyor?

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İşgalci İsrail soykırıma devam ederken İngiltere'de Filistin'i destekleyen yüz binlerce kişinin düzenlediği eylemler "10 Numara"daki derin krizi ortaya çıkardı. İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın Filistin yanlısı göstericileri hedef almasının ardından Sunak'ın kendi itibarı için Braverman'ı görevden alması gerektiği belirtiliyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın önümüzdeki birkaç gün içinde İçişleri Bakanı Suella Braverman dahil üst düzey ekibin, değiştirmesi beklenirken Suella'nın ise karşı atak yapacağı düşünülüyor.

SUELLE'NIN MÜTTEFİKLERİNDEN SUNAK'A AÇIK TEHDİT

Suella Braverman'ın müttefikleri ise Sunak'ın onu görevden almaya çalışması halinde bir iç savaşla karşı karşıya kalacağı konusunda açıkça tehditte bulunuyor.

MÜLTECİ VE GÖÇMEN DÜŞMANI! İSRAİL DESTEKÇİSİ!

İngiltere'deki göçmenler konusundaki tutumu, evsizlere yönelik sözleri ve son olarak Londra'daki Gazze'ye destek gösterilerine karşı ifadeleri dolayısıyla büyük tartışmalar yaratan İçişleri Bakanı Suella Braverman, İngiltere'ye siyasi zarar vermekle suçlanıyor.

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Londra'da cumartesi günü düzenlenen Gazze'ye destek yürüyüşünü "nefret yürüyüşü" olarak nitelendiren Suella Braverman, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda "Londra sokakları nefret, şiddet ve antisemitizmle kirleniyor." ifadelerine yer verdi ve Londra'daki Yahudi toplumunun da tehdit altında hissettiğini iddia etti. Braverman'ın cumartesi günü düzenlenen "Milyon Yürüyüşü"nden önce ve yürüyüşün ardından yaptığı açıklamalar, "10 Numara"da kabine değişikliği iddialarını güçlendiriyor.

"SUELLA'NIN GÖSTERİSİ"

Rishi Sunak'a sadık olan isimler Suella Braverman'ın acilen görevden alınması gerektiğini savunurken Suella'nın demeçlerinin siyasi zarara yol açtığını belirtiyor ve "Bu artık Suella gösterisi" haline geldi." diyor. Fakat Suella'nınn arkasındaki güç ise büyük bir kesimde korku yaratıyor.

Braverman'ın görevden alınması halinde partinin bazı kesimlerinde büyük tepki oluşacağı iddia edilirken birçok siyasi ise Braverman'ın parlamentodaki desteğinin çok abartıldığını söylüyor.

"10 NUMARA'DAN KORKMALI"

BBC yazarı Laura Kuenssberg insanların "10 numaradan korkması gerektiğini" söyledi ve "Bu güç bakanların aptalca şeyler yapmasını durdurabilir, onlara istemedikleri şeyleri yaptırabilir ya da onları hizada tutabilir." dedi.

SUNAK İÇİN BÜYÜK RİSK

Rishi Sunak'ın siyasi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Kuenssberg, Braversman görevden alınmadığı sürece 10 Numara'nın otorite kuramayacağına dikkat çekti. Rishi Sunak'ın Braverman'ı görevden almak için Londra'daki eylemlerin sona ermesini beklediğini öne süren Kuenssberg, tartışmalı bakanın pazartesi günü görevden alınacağını iddia ediyor.

Öte yandan Sunak'ın çarşamba günü Yüksek Mahkeme'nin hükümetin Ruanda'ya göçmen gönderme planı hakkında vereceği kararı da beklediği iddia ediliyor. Suella'nın büyük destekçisi olduğu göçmen planının kabul edilmesi halinde Sunak hükümetinin büyük bir zafer kazanacağı fakat reddedilmesi halinde ise Suella'nın Sunak'a karşı üstünlük kurabileceği belirtiliyor.

10 NUMARA KABİNEYİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Dört yılda dört kez başbakan değiştiren İngiltere'de geçtiğimiz yıl iktidara gelen Sunak hükümetinde de çatlaklar oluşmaya başladı. Suella'nın Rishi Sunak'tan hiç çekinmediği ve tepki gören çıkışlarının olası sonuçlarından da korkmadığına dikkat çeken BBC, artık hiç kimsenin Downing Street'ten korkmadığını vurguladı. Suella Braverman krizinin ardından 10 Numara'nın yeniden kabine değişikliğine gidebileceği düşünülüyor. Peki, Rishi Sunak gerçekten oyuncu listesini değiştirmek istiyor mu?

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