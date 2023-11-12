Kim korkar Rishi Sunak’tan? İngiltere’de Gazze krizi tırmanıyor! Muhafazakarlar Suella Braverman’a karşı tetikte: 10 Numara oyuncu değişikliğine mi gidiyor?

İşgalci İsrail soykırıma devam ederken İngiltere 'de Filistin'i destekleyen yüz binlerce kişinin düzenlediği eylemler "10 Numara" daki derin krizi ortaya çıkardı. İçişleri Bakanı Suella Braverman 'ın Filistin yanlısı göstericileri hedef almasının ardından Sunak'ın kendi itibarı için Braverman'ı görevden alması gerektiği belirtiliyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın önümüzdeki birkaç gün içinde İçişleri Bakanı Suella Braverman dahil üst düzey ekibin, değiştirmesi beklenirken Suella'nın ise karşı atak yapacağı düşünülüyor.

SUELLE'NIN MÜTTEFİKLERİNDEN SUNAK'A AÇIK TEHDİT

Suella Braverman'ın müttefikleri ise Sunak'ın onu görevden almaya çalışması halinde bir iç savaşla karşı karşıya kalacağı konusunda açıkça tehditte bulunuyor.

MÜLTECİ VE GÖÇMEN DÜŞMANI! İSRAİL DESTEKÇİSİ!

İngiltere'deki göçmenler konusundaki tutumu, evsizlere yönelik sözleri ve son olarak Londra'daki Gazze'ye destek gösterilerine karşı ifadeleri dolayısıyla büyük tartışmalar yaratan İçişleri Bakanı Suella Braverman, İngiltere'ye siyasi zarar vermekle suçlanıyor.

Londra'da cumartesi günü düzenlenen Gazze'ye destek yürüyüşünü "nefret yürüyüşü" olarak nitelendiren Suella Braverman, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda "Londra sokakları nefret, şiddet ve antisemitizmle kirleniyor." ifadelerine yer verdi ve Londra'daki Yahudi toplumunun da tehdit altında hissettiğini iddia etti. Braverman'ın cumartesi günü düzenlenen "Milyon Yürüyüşü"nden önce ve yürüyüşün ardından yaptığı açıklamalar, "10 Numara"da kabine değişikliği iddialarını güçlendiriyor.

"SUELLA'NIN GÖSTERİSİ"

Rishi Sunak'a sadık olan isimler Suella Braverman'ın acilen görevden alınması gerektiğini savunurken Suella'nın demeçlerinin siyasi zarara yol açtığını belirtiyor ve "Bu artık Suella gösterisi" haline geldi." diyor. Fakat Suella'nınn arkasındaki güç ise büyük bir kesimde korku yaratıyor.