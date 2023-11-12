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Katil Netanyahu tutuştu! Arap ülkelerine açık tehdit: Tek bir şey yapmak zorundasınız sessiz kalın!

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist katil İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 bine aşkın masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, canlı yayında Arap ülkelerin liderlerini tehdit etti. Arap liderlere seslenen Netanyahu, "Arap liderlere söylüyorum, eğer çıkarlarınızı korumak istiyorsanız, tek bir şey yapmak zorundasınız, Sessiz kalın" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 01:12 Güncelleme 13 Kasım 2023, 01:39
Katil Netanyahu tutuştu! Arap ülkelerine açık tehdit: Tek bir şey yapmak zorundasınız sessiz kalın!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze'deki hükümete göre katledilenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

YİNE KAMERALARA OYNADI
Katil İsrail ordusu, Gazze'de katliamlarını sürdürdüğü sırada Başbakan Netanyahu kameraların karşısına geçerek basın açıklamasında bulundu.

KATİLDEN ARAP ÜLKELERİNE BOMBARDIMAN
Burada Gazze'ye yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, Arap ülkelerinin Gazze için toplandığı ancak bir sonuca varamadıkları zirveyi sert sözlerle eleştirdi.

"İKTİDARINIZI KORUMAK İSTİYORSANIZ TEK BİR ŞEY YAPMALISINIZ: SESSİZ KALIN!"
Arap ülkeleri liderlerine tehditler savuran Netanyahu şu ifadeleri kullandı: Arap liderlere şunu söylüyorum. Çıkarlarınızı, iktidarınızı korumak istiyorsanız tek bir şey yapmalısınız: Sessiz kalın!

NE OLMUŞTU?
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

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İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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