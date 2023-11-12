İsrail’i ’durdurun’ çağrısı yapan Macron yine geri vites yaptı! Soykırımcı İsrail’e özür telefonu

Röportajda ülkesi ve diğer birçok ülke için önemli insani duruma dikkati çekmek istediğine işaret eden Macron, Gazze 'deki sivillere insani yardımın ulaştırılmasının önemini vurguladı.

'KOŞULSUZ DESTEKLİYORUM' Fransa Cumhurbaşkanı, "İsrail devleti ve sizin kendinizi savunma hakkınızı koşulsuz destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Macron, Herzog'a Gazze 'deki İsrailli esirlerin "derhal serbest bırakılmasını talep etmeye ve bu konuda çalışmaya" bağlı olduğunu iletti.





İSRAİL ORDUSUNUN HUKUKA UYGUN HAREKET ETTİĞİ İDDİASI

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Macron'un açıklamalarının İsrail'de "üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşılandığını" belirterek, Macron'un bu sözlerine izahat getirdiğini belirtti.

İsrail ordusunun insani tutum ve uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini savunan Herzog, İsrail'in masum sivillere zarar gelmemesi için "mümkün tüm yöntemleri denediğini" ileri sürdü.

Herzog, Fransız Cumhurbaşkanı'nın, İsrail'in "Hamas'a karşı yürüttüğü savaşı, DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun yürüttüğü mücadeleye" benzetmesini hatırlattı.

NE YAŞANMIŞTI?

Macron, 10 Kasım'da İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği özel röportajda Gazze'de hayata geçirilecek ateşkesin İsrail'in faydasına olacağını söylemişti.

Macron, röportajında İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda sivillerin öldüğünü belirterek, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Birinci gün bunun terörle mücadele olduğunu söyledik. Ancak gün geçtikçe Gazze'de sivillerin devamlı bombalandığını görmeye başladık." sözlerini sarf etmişti.