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İslam'la şereflendi! ABD'li bir vatandaş Gazzelilerin iman gücünden etkilendi: Müslüman oldu

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 bine aşkın masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken ABD’de Hispanik bir vatandaş, katil İsrail’in Gazze planlı bir şekilde uygulamakta olduğu soykırıma karşı bilgilendirme çalışması yapan duyarlı ABD’li Müslümanların yanına geldi. Müslüman olmaya karar veren kişi şehadet getirdikten sonra İslam’la şereflendi. İşte o duygu dolu anlar...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 00:08 Güncelleme 13 Kasım 2023, 01:04
İslam’la şereflendi! ABD’li bir vatandaş Gazzelilerin iman gücünden etkilendi: Müslüman oldu

Soykırımcı İsrail tam 37 gündür Gazze'ye ABD'nin gölgesinde ölüm yağdırıyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor.

İŞGALCİ İSRAİL FOSFOR BOMBALARI İLE SALDIRDI
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.

İsrail Hamas'ın yeraltı tünellerini bulma bahanesiyle neredeyse her noktayı bombalarken giderek daha fazla konut yıkılıyor ve Gazze'de hayatta kalan Filisitinliler içinde barınma imkanı giderek azalıyor.

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

10 DAKİKADA 1 ÇOCUK KATLEDİLİYOR
Gazze'deki evlerin yarısı yıkıldı. 2.3 milyonluk nüfusun yaklaşık % 70'i yerinden edildi. Yatarak hasta alabilen 35 hastaneden 16'sı çalışmayı durdurdu. BM Mülteci Ajansı UNRWA'nın 42 binası hasar gördü. 155 cami ve 7 kilise, 220 okul hasar gördü. 3 üniversite yerle bir oldu. 10 dakikada bir 1 çocuk katlediliyor.

İslam'la şereflendi!

GAZZELİLERİN İMAN GÜCÜNDEN ETKİLENDİ
ABD'de bir Hispanik bir vatandaş, İsrail'in Gazze'de planlı bir şekilde uygulamakta olduğu soykırıma karşı bilgilendirme çalışması yapan ABD'li Müslümanların yanına gelerek bilgi aldı.

İSLAM'LA ŞEREFLENDİ
İslam hakkında uzun araştırmalar yapmış olan ABD'li bir vatandaş, edindiği bilgiler doğrultusunda Müslüman olmaya karar verdi.

ŞEHADETİN ARDINDAN DUYGU DOLU ANLAR
Şehadet getirdikten sonra duygulanarak gözyaşı döken vatandaş, çevresindeki Müslüman kardeşleri ile duygu dolu anlar yaşadı.

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