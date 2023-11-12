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Hindistan’da tünel faciası! Onlarca işçi enkaz altında kaldı

Hindistan’ın Uttrakhand eyaletinde inşa ettikleri karayolu tünelinin çökmesi sonucunda onlarca inşaat işçisi enkaz altında kaldı.

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 17:18 Güncelleme 12 Kasım 2023, 17:18
Hindistan’da tünel faciası! Onlarca işçi enkaz altında kaldı

Kuzey Hindistan'ın Uttrakhand eyaletini Yamunotri dağlık bölgesi ile bağlayan karayolu tünelinin çökmesi sonucu 40 işçi enkaz altında kaldı. Arama-kurtarma ekipleri tünel enkazında mahsur kalan işçilere ulaşmaya çalışıyor.

40 İŞÇİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Karayolu tünelinin yapımında çalışan 40 işçinin vardiya değişimi sırasında meydana gelen olayın ardından Eyalet Afet Müdahale Yetkilisi Durgesh Rathodi "Tünelin yaklaşık 200 metrelik kısmı çöktü." şeklinde açıklama yaptı.

Rathodi, 40 işçinin enkazda mahsur kaldığını belirtti ve şöyle konuştu:

İçeride mahsur kalanlara şu anda oksijen veriliyor ama kurtarma ekipleri enkazı kaldırmaya çalışırken daha fazla moloz aşağıya iniyor.

Uttarakhand Eyaleti Başbakanı Pushkar Singh Dhami ise "Tünelde mahsur kalan işçilerin güvenli bir şekilde çıkarılması için Tanrı'ya dua edin." dedi.

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