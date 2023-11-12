CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze’nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi

İŞGALCİ İSRAİL FOSFOR BOMBALARI İLE SALDIRDI Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.

Soykırımcı İsrail tam 37 gündür Gazze'ye ABD'nin gölgesinde ölüm yağdırıyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor.



İsrail Hamas'ın yeraltı tünellerini bulma bahanesiyle neredeyse her noktayı bombalarken giderek daha fazla konut yıkılıyor ve Gazze'de hayatta kalan Filisitinliler içinde barınma imkanı giderek azalıyor.

YARALILAR AT ARABALARI İLE TAŞINDI

İşgalci İsrail gıda, su ve ilaç gidişini kısıtlıyor. Tüm bu vahşete ek olarak Gazze'nin iletişimini tamamen kesen İsrail'in hava harekâtıyla eşzamanlı olarak Gazze'de iletişimi kesmesi nedeniyle ambulans sistemi de kesintiye uğradı.

Dünya Sağlık Örgütü "İletişim hatlarında kesinti yaşanmasından ve sivilleri hedef alan bombardımandan dolayı endişeliyiz" açıklaması

yayınlandı. Ambulans sisteminin çökmesi nedeniyle yaralılar gece boyu at arabaları ile taşındı.

Soykırımcı İsrail bu kez çocuk hastanesini hedef aldı!



ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

10 DAKİKADA 1 ÇOCUK KATLEDİLİYOR

Gazze'deki evlerin yarısı yıkıldı. 2.3 milyonluk nüfusun yaklaşık % 70'i yerinden edildi. Yatarak hasta alabilen 35 hastaneden 16'sı çalışmayı durdurdu. BM Mülteci Ajansı UNRWA'nın 42 binası hasar gördü. 155 cami ve 7 kilise, 220 okul hasar gördü. 3 üniversite yerle bir oldu. 10 dakikada bir 1 çocuk katlediliyor.

Peki bölgede neler oluyor? Takvim.com.tr yaşananları dakika dakika aktarıyor.

İşte dakika dakika yaşananlar...



İSRAİL, ÇOCUK DOĞUM HASTANESİ'Nİ VURDU

04.30 Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktorun hayatını kaybettiği belirtildi.

Aksa Kanalı Telegram sayfasından verdiği haberde, Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktor yaşamını yitirdi, hastaneye sığınan halktan da yaralananlar oldu.



ÜRDÜN'DEN PARAŞÜTLÜ TIBBİ MALZEME DESTEĞİ

03.30 Ürdün silahlı kuvvetlerinin Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ne paraşütle acil tıbbi malzeme ulaştırdığı bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'ya göre, yetkili askeri bir kaynak, tıbbi malzeme yardımının Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçak tarafından paraşütlerle atıldığını söyledi.

Tıbbi malzeme desteği operasyonunun ikinci kez yapıldığına dikkat çekilen haberde, olayın Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar işbirliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.





03.00 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri bir operasyonda iki İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu



GAZZE'YE 53 TIR DAHA YARDIM

00.00 Filistin Kızılayı, 53 yardım tırının daha Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından insani yardım taşıyan 53 tırı teslim aldığı belirtildi

11 KASIM'DA YAŞANANLAR



23.30 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan, ameliyatların yapılamadığı, elektrik ve suyun olmadığı Şifa Hastanesi'ndeki 600 yaralı ve hastanın ölümle karşı karşıya olduğu belirtildi.



19.27 ABD merkezli Politico, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu, bazıları çifte vatandaşlığa sahip olan rehineleri de içeren bir anlaşmaya varılmasının muhtemel olduğunu iddia etti. Politico'nun haberinde "Hamas'la rehine anlaşması yapılması konusunda temkinli bir iyimserlik var ancak herhangi bir anlaşma geçici ve sınırlı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

19.00 Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki hastaneler son 24 saatte acımasız bombardımana maruz kaldı. Şifa Hastanesi, birçok kez vuruldu. Ekiplerimiz ve hastalarımız halen içeride.



18.56 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bugün yaptığı konuşma ile ilgili "Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da yapacağız ve Hizbullah'ın saldırganlığı artık sadece provokasyon değil. Nasrallah Lübnan'ı çıkabilecek bir savaşın içine sürüklüyor, hatalar yapıyor, bunun bedelini ödeyecek olanlar ise Lübnan vatandaşlarıdır." dedi.

18.52 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı iletişim ve internet kesintileri nedeniyle bugün Gazze'deki can kayıplarının sayılamadığını bildirdi.

18.30 Filistin televizyonu: İsrail, Gazze'deki Endonezya Hastanesinin çevresine peş peşe şiddetli saldırılar düzenliyor.

18.19 İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Ahmed Siam adlı Hamas komutanını öldürdüklerini iddia ediyor. Hamas ise Siam'ın ölümü ile ilgili iddiayı doğrulamadı.

17.07 El Kassam Tugayları, Erez'in batısına sızan bir grup işgal aracını ağır kalibreli havan toplarıyla yok etti.

15.42 İşgalci İsrail, Gazze'de sadece sağlık kurumlarını hedef almakla kalmıyor, işlediği savaş suçlarını da Hamas'ın üzerine yıkmak için her türlü oyunu oynuyor. İsrail Sözcüsü Eylon Levy, Gazze'deki hastaneleri bombalayacaklarını bir ay önceden haber verdiklerini söuleyerek Dünya Sağlık Örgütü ve UNRWA'yı suçladı.

15.32 El Kassam Tugayları, sivillere yönelik katliamlara tepki olarak Beerşeba'yı bombalıyor.

15.20 Filistin Hükümet medya ofisi, İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alması ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Uluslararası kurumların Şifa Hastanesi'ndeki Filistinlileri ölümle karşı karşıya bıraktığını belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Uluslararası kurumların Şifa Tıp Kompleksi'ni kendi müdahaleleri olmadan terk etmesini ve ölümle karşı karşıya bırakmasını kınıyoruz. Sağlık personelinin güvenliğinden ve başta Şifa Tıp Kompleksi olmak üzere tüm hastanelerde bulunan ve öldürülmeyi bekleyen tüm yaralı ve yerinden edilmiş kişilerin güvenliğinden uluslararası toplumu ve tüm uluslararası kurumları tamamen sorumlu tutuyoruz. İşgal ordusu tüm bunları önceden planlamıştı.



Kızıl Haç'ı, Dünya Sağlık Örgütü'nü, OCHA'yı, Birleşmiş Milletler'i ve tüm uluslararası kuruluşları, Şifa Tıp Kompleksi'nin maruz kaldığı felaketten korunması için acilen ve acilen harekete geçmeye çağırıyoruz.

14.54 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Riyad Zirvesi'nde yaptığı açıklamada "BM Güvenlik Konseyi, halkımıza yönelik bu saldırgan savaşa daha fazla gecikmeden son verme sorumluluğunu ve yükümlülüğünü yerine getirmelidir." dedi. Abbas'ın açıklamaları şu şekilde:

ABD yönetimini İsrail'in saldırganlığına, işgaline, kutsal mekanlarımıza yönelik ihlallerine ve saygısızlıklarına son vermeye çağırıyoruz.

Silahsız sivillerimiz için uluslararası korumaya ihtiyacımız var ve arıyoruz.

Batı Şeria ve Kudüs, işgal güçlerinin yanı sıra yasadışı yerleşimcilerin günlük saldırılarına maruz kalıyor.

Hiçbir askeri ve güvenlik çözümü kabul edilemez çünkü hepsi başarısız oldu.

Halkımızı Gazze'den veya Batı Şeria'dan çıkarmaya yönelik her türlü çabayı kategorik olarak reddediyoruz.

14.02 Kassam tugayları: Mücahidlerimiz, Gazze'de düşmanın ilerleyişinin tüm eksen ve noktalarında şiddetli çatışmalara giriyor ve düşman araçlarını havaya uçuruyor.

ŞİFA HASTANESİ'NE BEYAZ FOSFORLA SALDIRDILAR

12.45 Filistin sağlık bakanı Mai el Kaila, İsrail güçlerini Gazze'nin en büyük hastanesini beyaz fosforla bombalamakla suçladı.

"Bu uluslararası alanda yasaklanmış bir silahtır. Ramallah'tan konuşan Şifa Hastanesi'ni beyaz fosforla bombalayan İsrail'in hesabını kimin soracağını merak ediyoruz" diyen Kaila, İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığını yineledi ve "Kaçınılmaz ölüm, Gazze hastanelerindeki hastaların kaderi haline geldi ve biz bundan İsrail'i, Birleşmiş Milletleri ve uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz." dedi.

12.40 Filistin Sağlık Bakanı: "Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti."

12.01 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettiklerini bildirdi.

12.00 Hizbullah, Hadab Yaron bölgesindeki bir İsrail piyade kuvvetini hedef aldıklarını bildirdi.

11.55 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı.

11.10 El Şifa Hastanesi'nde kalan tek gazetecinin kendisi olduğunu söyleyen Mustafa Sarsour, İsrail dronlarının hastane kompleksi içinde veya dışında hareket eden kişileri hedef aldığını söyledi.

11.00 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) abluka altındaki Gazze'nin sağlık altyapısıyla ilgili bilgi vererek "Sahadaki durumu tarif etmek mümkün değil. Hastane koridorları yaralılar, hastalar ve ölmek üzere olanlarla tıka basa dolu, morglar dolup taşıyor, anestezisiz ameliyatlar, on binlerce yerinden edilmiş insan hastanelere sığınıyor" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros, BMGK'daki konuşmasına Gazze'deki çoğu yaşlı, çocuk ve acil tıbbi ihtiyaçları olan İsrailli rehinelerin sağlığı ve refahından ciddi şekilde endişe duyduğunu belirterek başladı ve İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki hastanelere dikkat çekti. Dr. Tedros "Sahadaki durumu tarif etmek mümkün değil. Hastane koridorları yaralılar, hastalar ve ölmek üzere olanlarla tıka basa dolu, morglar dolup taşıyor, anestezisiz ameliyatlar, on binlerce yerinden edilmiş insan hastanelere sığınıyor" dedi.

'10 DAKİKADA BİR ÇOCUK ÖLDÜRÜLÜYOR'

Dr. Tedros, Gazze'de düne kadar 10 bin 800'den fazla insan öldürüldüğünü ve bunların neredeyse yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğuna dikkat çekti. Tedros "Gazze'de ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor. 1.5 milyon kişi yerinden edildi ve bulabildikleri her yerde sığınacak yer arıyor. Ama hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil" dedi.

DSÖ sağlık ekiplerinin, diğer kuruluşların sağlık ekipleriyle hayati tehlikesi bulunan 27 bin Gazzeli yaralıya bakım sağlamanın yanı sıra 2 milyondan fazla insanın düzenli sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını belirten Genel Direktör Tedros, "Gazze'de her gün 180'den fazla kadın doğum yapıyor. Kanser tedavisi gören 9 bin hasta var. Ve 350 bin diyabet, kalp hastalığı ve hipertansiyon hastası var" ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün bir günde 5 hastaneye 5 saldırı yapıldığını tespit ettiğini belirten Dr. Tedros, son 48 saatte 4 hastanenin saldırılar sonrasında hizmet dışı kaldığını belirtti. Genel Direktör konuşmasında hastanelere ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırılara dikkat çekip "100'den fazla BM meslektaşımız öldürüldü ve bu sayı artıyor. Biz konuşurken, El Şifa ve Rantisi hastanelerinin dışında ateş açıldığına dair haberler geliyor" dedi.

'BMGK KURULUŞ AMACINA HİZMET ETMİYOR'

İnsanların güvenliği için BMGK'nın kurulduğunu belirten Dr. Tedros "Bu konsey bunun için kuruldu. Ancak bu kriz, Güvenlik Konseyi'nde reform yapılmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Odaya girdiğimde nostalji hissettim çünkü Dışişleri Bakanı olduğum dönemde buraya gelirdim. Kusura bakmayın ama, uzun zamandır Güvenlik Konseyi'nin artık kuruluş amacına hizmet etmediği görüşündeyim. 21. yüzyılın değil, İkinci Dünya Savaşı'nın reel politikasını temsil ediyor" dedi.

10.45 Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı: "Şifa Hastanesi'nin iç avluları hedef alındı, şu anda yangınlar çıkıyor, ölüm susuzluk değil yanma sonucu olacaktır."

10.40 El Kassam Tugayları Gazze'nin güneybatı ekseninde İsrail'e ait 3 işgal askeri aracını El Yasin 105 füzeleriyle hedef aldıklarını bildirdi.

10.00 Gazze'nin kuzey kesimini terk etmeleri istenen Filistinliler sokaklarda kalıyor. Tahliye edilenler için barınak olarak belirlenen UNRWA okulları, Gazze'nin güneyi çok sayıda yerinden edilmiş insanla dolup taşarken bölgeden yeni çıkarılan Filistinliler ise yol kenarlarında uyuyor.

06.20 İsrail sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze'ye yoğun bir hava saldırısı düzenledi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Gazze'deki birçok noktaya bomba yağdı.

06:08 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde gece baskınları düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçlerinin, baskın düzenlediği adresler arasında başta Cenin olmak üzere Nablus, El-Halil, Ramallah ve Beytüllahim kentleri yer aldı.

Cenin'in güneyindeki Sile ez-Zahr beldesine düzenlenen baskınlara Filistinliler ateş açarak karşılık verdi. Çatışmaların halen sürdüğü ifade edildi.

Nablus'un güneyi ile doğusundaki noktalarda evlere düzenlenen baskınlarda da İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

05:41 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) iki daimi üyesi Rusya ve Çin, İsrail ordusunun yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'de acil ateşkes ve sonrasında kalıcı bir çözüm konusunda ortak görüş ortaya koydu.

New York'taki BM Genel Merkezinde, yaklaşık bir ay içinde 7. defa Filistin sorunuyla ilgili toplanan BMGK'nın 5 daimi üyesinden Rusya ve Çin, Gazze'de insani durumla ilgili acil ateşkes çağrısıyla birlikte temel bir çözüme olan ihtiyaca dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Kızılay ve Kızılhaç'ın Bölge Müdürü Mervan Jilani'nin Gazze'deki insani durumu aktarmasının ardından konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Gazze şeridindeki krizin "şoke edici" olduğunu söyledi.



03:20 Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nde 3 saat içinde tüm hizmetler duracak

02:22 Hamas: Şifa Hastanesi'nde sivillerin hedef alınmasından ABD yönetimi sorumludur



Gazze'deki Hamas hareketi, kentin batısındaki Şifa Hastanesi'nde sivillerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasından ABD yönetimi ve Başkan Joe Biden'i sorumlu tuttu.

İsrail'in Şifa Hastanesi'ni dünden bu yana defalarca hedef almasının ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Şifa Hastanesi ve çevresinde sağlık personeline, hastalara, yaralılara ve yerinden edilmiş kişilere karşı işlenen bu menfur suçtan Amerikan yönetimini ve Başkan Biden'ı sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

00:25 Fransan Cumburbaşkanı Macron: İsrail'i durmaya çağırıyoruz





10 Kasım tarihinde yaşananlar...

22.17 CANLI YAYINDA ÖLÜM YAĞIYOR

Gazze katliamın 35. gününde de soykırımcı İsrail ordusu tarafından bombalanmaya devam ediyor.

18.11 İSRAİL ORDUSU: 7 EKİM'DEN BU YANA GAZZE'DE 15 BİNDEN FAZLA YERİ VURDUK

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 15 binden fazla yerin vurulduğunu bildirdi.

İsrail, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ordudan yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 15 binden fazla yerin vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu öne sürülse de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 78 kişinin öldürüldüğü bildirilmişti. Açıklamada, hayatını kaybedenlerden 4 bin 506'sının çocuk, 3 bin 27'sinin ise kadın olduğu belirtilmişti.