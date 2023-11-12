



"Ukrayna ilhak edilemezse, (Putin) Ukrayna'nın egemenliğini savunacağına dair bir anlaşma imzalamak zorunda kalacak ve onun bunu gelecek için kabul ediyorum demesi gerekecek. Ancak bu durumda onunla (Putin) zaman zaman konuşmanız gerekir ki ben bunu geçmişte yaptım ve gelecekte de yapacağım. Ukrayna ve Rusya arasında müzakereler için Rusya'nın kararlı bir adım atması gerekiyor ve bu da askerlerini geri çekmesi anlamına geliyor ve şu ana kadar bunu yapmaya hazır değil."

Olaf Scholz 17 Ekim'de İsrail'e destek vermek amacıyla Tel Aviv'i ziyaret etmiş ve Almanya'nın İsrail ile dayanışmasını göstermişti.