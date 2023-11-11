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Kan donduran vahşet! Soykırımcı İsrail ordusuna ait bulldozer Filistinli sivilin üstünden geçti

Filistin topraklarını işgal eden İsrail Gazze'de soykırım suçu işlemeye devam ediyor. Son olarak soykırımcı İsrail’in vahşetini gözler önüne seren bir video daha ortaya çıktı. Kan donduran görüntülerde İsrail ordusuna ait bulldozer Filistinli sivilin üstünden geçti.

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 23:57 Güncelleme 12 Kasım 2023, 00:07
Kan donduran vahşet! Soykırımcı İsrail ordusuna ait bulldozer Filistinli sivilin üstünden geçti

Filistin topraklarını işgal eden İsrail Gazze'de soykırım suçu işlemeye devam ediyor.

Kan donduran vahşet!



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.



İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.



Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 183 Filistinliyi öldürdü.



HASTANELER BOMBALANDI
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.



KAN DONDURAN VAHŞET
Her türlü savaş suçunu işleyen soykırımcı İsrail'in vahşetini gözler önüne seren bir video daha ortaya çıktı.



Kan donduran görüntülerde İsrail ordusuna ait bulldozer Filistinli sivilin üstünden geçti.

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