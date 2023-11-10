Soykırımcı İsrail’in vahşetinden kaçarak Nasır Hastanesi’ne sığınan Filistinliler yolda yaşadıklarını anlattı: Kıyamet dehşeti





Filistinli kadın, "Şu anda hayal bile edilemeyecek kadar zor bir durumla karşı karşıyayız. Kıyamet gününün dehşetini yaşadık. Ailemiz 40 kişilik bir aile ve nereye gideceğimiz bilmiyoruz. Aramızda böbrek hastası olan var. Şifa Hastanesi'nde tedavi görüyordu ancak şimdi şiddetli bombardıman nedeniyle oraya gitmesi mümkün değil ve hayatı tehlikede." dedi.

İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze kentindeki Filistinliler, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerindeki bölgelerine göç etmeye devam ediyor.