HAHAM MAZUZ FANATİK GÖRÜŞLERİYLE TANINIYOR

Öte yandan Haham Mazuz, daha önce de İsrailli terörist Baruch Goldstein'ın 1994'te El Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde ibadet eden Müslümanlara ateş açarak yaptığı katliamı savunmuş, Goldstein'ın bu katliamı yaparak "çok büyük bir tehlikeyi önlediğini" iddia etmişti.

Fanatik görüşleriyle tanınan 78 yaşındaki haham Meir Mazuz, Sefarad Yahudileri tarafından kurulan aşırı dindar Şas Partisi'nin ruhani lideri sayılıyor.

İsrail'de 1984'ten bu yana çoğu iktidar koalisyonunun parçası olan Şas, Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin ortağı ve İsrail Meclisindeki 11 milletvekili ile şu an ülkenin en büyük dördüncü partisi durumunda.

İsrail Savunma Bakanı da daha önce benzer bir yorumda bulunmuştu.

Filistinlilere "hayvan" benzetmesi yapan İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz." demişti.