Katil İsrail ordusunun asıl amacı ortaya çıktı: Gazze şeridini ikiye ayırıp Akdeniz’e koridor açıyor!

İsrail, HAMAS'ın "Aksa Tufanı" operasyonuyla tam da istediği gerekçeyi elde etti. Gazze'yi karadan, havadan ve denizden çevreledi. Tam şehir merkezinin ortasından Akdeniz'e kadar olan bölgedeki sivilleri havadan attığı bombalarla katletti. Hayatta kalan Filistinliler de enkaza dönen evini barkını bırakıp güneye doğru gitti.

Tel Aviv'in Gazze'yi ortadan ikiye bölecek şekilde binaları havadan bombaladığı kaydedildi. Bu alanlara tanklarla-tüfeklerle kara birlikleri girdi. Yaklaşık uzunluğu ve genişliği 15 km. alanı işgal etmek istedi. Ancak karşılarına, enkazlara pusu kuran HAMAS militanları dikildi.