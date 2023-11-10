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Katil İsrail ordusunun asıl amacı ortaya çıktı: Gazze şeridini ikiye ayırıp Akdeniz'e koridor açıyor!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor. İsrail’in asıl amacı ortaya çıktı. Gazze şeridini ikiye ayırıp Akdeniz’e koridor açmak için sivilleri katlettiği anlaşıldı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Kasım 2023 Güncelleme 10 Kasım 2023, 06:58
Katil İsrail ordusunun asıl amacı ortaya çıktı: Gazze şeridini ikiye ayırıp Akdeniz’e koridor açıyor!

İsrail, HAMAS'ın "Aksa Tufanı" operasyonuyla tam da istediği gerekçeyi elde etti. Gazze'yi karadan, havadan ve denizden çevreledi. Tam şehir merkezinin ortasından Akdeniz'e kadar olan bölgedeki sivilleri havadan attığı bombalarla katletti. Hayatta kalan Filistinliler de enkaza dönen evini barkını bırakıp güneye doğru gitti.

Tel Aviv'in Gazze'yi ortadan ikiye bölecek şekilde binaları havadan bombaladığı kaydedildi. Bu alanlara tanklarla-tüfeklerle kara birlikleri girdi. Yaklaşık uzunluğu ve genişliği 15 km. alanı işgal etmek istedi. Ancak karşılarına, enkazlara pusu kuran HAMAS militanları dikildi.

Tankları ve ağır silahları imha ederek kullanılamaz hale getirdi. HAMAS Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 136 tankı imha ettiklerini belirterek, "Yeni bir gelişmeyi işgalcilere müjdeliyoruz; zırhlarınız askerlerinizin mezarları haline gelecek" dedi.

KATLİAMA HER GÜN 4 SAAT ARA
Beyaz Saray, Gazze'de insani yardımların ulaştırılması amacıyla İsrail'in her gün 4 saat boyunca saldırılarına ara vereceğini açıkladı. İsrail de "Rehineler serbest kalmadan ateşkes olmayacak" ifadesini kullandı.

ADAYLIK PARALARI FİLİSTİN'E
AK Parti'de belediye başkanlığı adaylığı için başvurular başladı. Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için alınacak ücretlerin, Gazze'ye bağışlanacağı açıklandı.



YALAN HABERE HAPİS
İstanbul'da gazeteci Bircan Yıldırım, Başkan Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun anlaştığı yalanını yazdı. "2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinli'nin Türk vatandaşı olacağı" iddiasını ortaya attı. Bu paylaşımını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yalanlandı. Yakalandı, sorgulandı, tutuklandı.



Ubeyde, İsrail'i tehdit etti. "Mücahitlerimiz sizi gözetliyor. Düşmanın zırhları, askerlerinin mezarları haline gelecek" dedi.



NOTLAR:
Gazze'deki kanser hastaları ve yaralıların, Türkiye'ye getirileceği açıklandı.
- İsrail, 34 günde çoğunluğu çocuk ve kadın olan 10 bin 569 Filistinli'yi katletti.
- BBC: 3 günlük insani ara karşılığında 12 rehine serbest bırakılabilir.
- NETANYAHU: Rehineler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak.
- Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail'in Gazze'yi bölme planları kabul edilemez.

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