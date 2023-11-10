İsrailli askeri uzman Amos Harel’den Hamas itirafı: Teslim olma veya çöküşten oldukça uzak

İsrail merkezli Haaretz gazetesi için bir analiz kaleme alan Harel, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi 'ne "teyakkuz ve istihbarat konusunda korkunç bir başarısızlık neticesinde meydana gelen ciddi bir eksiklikle savaş açtığını" ifade etti.

İsrailli askeri uzman Amos Harel, İsrail'in 35 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Hamas'ın, teslim olma veya çöküşten oldukça uzak olduğunu belirtti.





Harel, İsrail ordusu toparlanıp saldırı başlatana kadar 1200 İsraillinin öldürüldüğü ve 240 kişinin de kaçırıldığını kaydetti.

İsrail güvenlik güçlerinin başarısızlığına atıfta bulunan Harel, "O zamandan beri yapılan ve yapılacak her şey, çoktan ateşi yakmış ve hızla ilerleyen bir düşmanın peşine düşmeye yönelik umutsuz bir girişim haline geldi." ifadesini kullandı.

İsrail'in kara saldırısı için 3 hafta beklediğine işaret eden Harel, kara saldırılarına uzun süredir devam eden yoğun hava bombardımanlarının eşlik etmesinin nedeninin "Hamas mensuplarının tünellerde kalmayı tercih edip doğrudan çatışmadan kaçınması olabileceğini" belirtti