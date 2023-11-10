İsrail politikası Biden yönetimi içinde öfke yarattı! Mesajlar ortaya çıktı: Kaybediyoruz yalnızlaşacağız

Soykırımcı İsrail tam 34 gündür Gazze'ye ölüm kusuyor. Bölgedeki can kaybı 10 binin üzerine çıkarken İsrail 'ateşkes' çağrılarına yanıt vermeyi reddiyor.
Soykırımcı İsrail tam 34 gündür Gazze'ye ölüm kusuyor. Bölgedeki can kaybı 10 binin üzerine çıkarken İsrail 'ateşkes' çağrılarına yanıt vermeyi reddiyor.
Kara birliklerinin Gazze'deki operasyonu devam ederken, ABD'li yetkililer İsrail'in Hamas'a verdiği orantısız tepkinin Filistin'e yönelik dünya çapında sempatiyi artırdığını ve İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını yürütmek için sınırlı zamanı olduğunu düşünüyor.
New York Times gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, İsrail'in sıkışık bölgede kara operasyonları başlatma yönündeki hızlı kararının kapsamlı bir planlamaya çok az zaman bıraktığını ve yüksek sivil kayıplarını garanti ettiğini söyledi.
ABD KÜRESEL ARENADA YALNIZLAŞACAK
Gazeteye göre dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrıları her geçen gün artacak. İsrail saldırısı ne kadar uzun sürerse İsrail ve müttefiki ABD, küresel arenada bir o kadar yalnızlaşacak.
ABD YÖNETİMİNE ÖZEL UYARI
CNN International ise Biden yönetiminin Arap dünyasında ABD'ye karşı artan öfke konusunda özel olarak uyarıldığını iddia etti.
CNN tarafından görülen diplomatik yazışmalara göre, Arap dünyasındaki Amerikalı diplomatlar Biden yönetimini İsrail'e verdiği güçlü destek konusunda uyardı.
BEYAZ SARAY'A YENİLGİ MESAJI
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, CIA ve FBI'a gönderilen resmi mesajlarda ABD'ye karşı öfkenin her geçen gün daha da arttığı vurgulandı.
"Biden'ın Filistinlilere yönelik acımasızlığı ve umursamazlığı önceki tüm ABD başkanlarını aştı"
ANKETLERE DE YANSIDI
Biden'ın İsrail desteği sadece Arap dünyasında değil kendi partisinde de tepkilere neden oldu.
Associated Press haber ajansının yayınladığı ankete göre ABD'li demokratlar Biden'in İsrail-Hamas savaşına yaklaşımı konusunda ikiye bölünmüş durumda.
Anket, demokratların yüzde 50'sinin Biden'ın çatışmayı yönetme şeklini onayladığını, yüzde 46'sının ise onaylamadığını gösteriyor.
AP anket sonuçlarının Demokrat Parti'de derin bir çatlağa işaret ettiğini ve da bunun Biden'ın yeniden seçilme çabasını karmaşık hale getirebileceğini yazdı.
Öte yandan İsrailli bir gazete ise; Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e destek vermeye devam ediyor diyerek, " Filistinlilere duyulan sempati gözle görülür bir şekilde arttı ve ülke eşi benzeri görülmemiş bir antisemitizm dalgasına kapıldı.
Biden'ın partisinin ilerici ve Arap-Amerikan seçmenleri arasındaki desteği düştü.
Bu seçmenlerin Cumhuriyetçi Parti'ye yönelmesi pek olası değil, özellikle de ilk dönemdeki Müslüman yasağını genişletmekten bahseden Trump söz konusuysa, ancak 5 Kasım'da ou kullanmayarak Trump'ın bu şekilde seçilmesine yardımcı olabilirler." dedi.