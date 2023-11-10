İsrail politikası Biden yönetimi içinde öfke yarattı! Mesajlar ortaya çıktı: Kaybediyoruz yalnızlaşacağız

ABD KÜRESEL ARENADA YALNIZLAŞACAK

Gazeteye göre dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrıları her geçen gün artacak. İsrail saldırısı ne kadar uzun sürerse İsrail ve müttefiki ABD, küresel arenada bir o kadar yalnızlaşacak.