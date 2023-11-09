PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Şeytanın avukatı Biden'a canlı yayında soğuk duş! Protestocular yuhaladı: Konuşması "Gazze’de ateşkes” çağrısı ile kesildi

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Son olarak peş peşe mülteci kamplarını da vuran ve aralarında kadın ve çocukların olduğu binlerce masum sivili katleden katil İsrail'e ve İş birlikçisi ABD'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden da tepkilerden nasibini aldı. Biden bir otomobil fabrikasında yaptığı konuşma, katılımcılar arasında bulunan bir kişinin `Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor` diye bağırması ile kesildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 01:16 Güncelleme 10 Kasım 2023, 02:02
Şeytanın avukatı Biden’a canlı yayında soğuk duş! Protestocular yuhaladı: Konuşması Gazze’de ateşkes” çağrısı ile kesildi

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

Katil İsrail mülteci kampını vurdu!



Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

Her fırsatta insan hakları dersi veren Batılı ülkeler ise konu İsrail olunca yapılan katliama kulaklarını tıkadı. Ne bir tepki ne bir kınama ne de yaptırım uyguladı. ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok AB ülkesi lideri soluğu İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun yanında aldı. Biden Netenyahu'nun yanında yer alarak sırtını sıvazladı uzun uzun sarıldı. Katliamları tek tek destekledi.

Mısırlı komedyen Bassem Youssef İsrail ve destekçilerinin ayarlarıyla oynadı! Batı medyasının ipliğini pazara çıkardı

Binlerce sivili katleden katil İsrail'e ve İşbirlikçisi ABD'ye tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken son olarak ABD Başkanı Joe Biden da tepkilerden nasibini aldı.

Biden'ın konuşması "Gazze'de ateşkes" çağrısı ile kesildi!

BİDEN'IN KONUŞMASI "GAZZE'DE ATEŞKES" ÇAĞRISI İLE KESİLDİ
ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Belvidere kentindeki bir otomobil fabrikasında Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası üyesi olan işçilere hitap eden ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapan bir protestocu tarafından kesildi.

"GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNMANIZ GEREKİYOR"
Biden kürsüde konuştuğu sırada katılımcılar arasında bulunan bir kişi, "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırdı.

Neye uğradığını şaşıran Biden, protestocunun çağrısına yanıt vermezken, "Bırakın, sorun değil" dedi. Protestocu ise olayın ardından salondan çıkarıldı. Biden "neyse" diyerek konuşmasına küstahça devam etti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD'nin Katil İsrail'e desteği yönelik desteğini protesto eden göstericiler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de katıldığı Kongre toplantısında, "kanlı" ellerini havaya kaldırdı. Filistin lehine yazılar da açan göstericiler, ABD'nin İsrail katliamına verdiği desteği protesto etti. Çok sayıda protestocu Blinken'in Beyaz Saray'ın 106 milyar dolarlık ulusal güvenlik fonu hakkında konuştuğu sırada sözünü keserken, "Ateşkes hemen" şeklinde bağırmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’de Eş ’tavşan’lık! Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’i markaja aldı! Beraber gezecekler
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Beyaz Saray açıkladı! Soykırıma 4 saatlik mola!
Yargıtay AYM’nin anayasa ihlaline ’dur’ dedi! CHP’si, FETÖ’sü, PKK’lısı, ’TİP’ik provokatörü tekmili birden zıpladı: Meclis’te korsan eylem
SON DAKİKA