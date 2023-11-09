Her fırsatta insan hakları dersi veren Batılı ülkeler ise konu İsrail olunca yapılan katliama kulaklarını tıkadı. Ne bir tepki ne bir kınama ne de yaptırım uyguladı. ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok AB ülkesi lideri soluğu İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun yanında aldı. Biden Netenyahu'nun yanında yer alarak sırtını sıvazladı uzun uzun sarıldı. Katliamları tek tek destekledi.

Binlerce sivili katleden katil İsrail'e ve İşbirlikçisi ABD'ye tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken son olarak ABD Başkanı Joe Biden da tepkilerden nasibini aldı.