Katil İsrail kana doymuyor! Gazze’de yaşadıklarını anlatan ABD’li hemşire: Gittiğimiz her yerde ölüm vardı

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki çığ gibi büyümeye başladı. Amerikan CNN International da canlı yayında, katliamların yol açtığı durumu ekranına getirdi.
İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki çığ gibi büyümeye başladı. Amerikan CNN International da canlı yayında, katliamların yol açtığı durumu ekranına getirdi.
Gazze'den tahliye edilen Amerikalılar arasında yer alan hemşire Emily Callahan, "Gazze'de yaşananların büyük bir trajedi olduğunu söyledi. Sınır Tanımayan Doktorlar ile birlikte Gazze'de bulunan hemşire Callahan, bir hafta önce Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı ve New York'a döndü.
50 BİN KİŞİ 4 TUVALET
Gazze Han Yunus'tan tahliye edilen hemşire, "Gazze'de dram var, acı var yok oluş var. 50 bin kişinin yaşamaya çalıştığı bir yerde sadece 4 tuvalet var. Su yok, yemek yok. Hayatta kalan çocukların birçoğunun ya bacağı yok ya da kolu.
Yüzlerinde, boyunlarında ve tüm bedenleri yanıp tükenmiş çocuklar vardı. Artık burayı kimse görmezden gelemez" dedi. Gazzeliler'in o kadar iyi insanlar olduğunu belirten Callahan şöyle konuştu: Kalbim Gazze'de kalacak. Hemen oraya gitmek istiyorum. İnsanlar sadece 2 saat suya erişilebiliyor...