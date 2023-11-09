Katil İsrail kana doymuyor! Gazze’de yaşadıklarını anlatan ABD’li hemşire: Gittiğimiz her yerde ölüm vardı





Gazze'den tahliye edilen Amerikalılar arasında yer alan hemşire Emily Callahan, "Gazze'de yaşananların büyük bir trajedi olduğunu söyledi. Sınır Tanımayan Doktorlar ile birlikte Gazze'de bulunan hemşire Callahan, bir hafta önce Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı ve New York'a döndü.

50 BİN KİŞİ 4 TUVALET

Gazze Han Yunus'tan tahliye edilen hemşire, "Gazze'de dram var, acı var yok oluş var. 50 bin kişinin yaşamaya çalıştığı bir yerde sadece 4 tuvalet var. Su yok, yemek yok. Hayatta kalan çocukların birçoğunun ya bacağı yok ya da kolu.