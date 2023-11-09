İngiliz TALK TV’de yeni skandal! Spiker canlı yayında İsrail savunuculuğuna soyundu: Yahudilere bunu söylemeyi nasıl cüret edersin?

İsrail-Hamas arasındaki savaşın ilk bir ayı geride kaldı. Batılı ülkelerin desteğiyle birlikte Gazze'yi harabeye çeviren İsrail ordusu, şimdiye kadar 10 binin üzerinde kişiyi öldürdü. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 3 günde 8 hastaneyi bombalandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 18 hastanenin hizmet dışı kaldığı aktarıldı. İsrail'in ayrıca gece saatlerinde Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi 'nin önünü ve Nasr Hastanesi'nin girişini vurduğu ifade edildi.

İNGİLİZ TELEVİZYONUNDA SKANDAL

İsrail basınına yansıyan haberlerde ise İngiltere İşçi Partisi eski milletvekili Chris Williamson'ın verdiği bir röportaj gündem oldu. Williamson, İsrail ordusunu Nazilere, Gazze'yi ise bir toplama kampına benzetti. Bu sözleri sonrası Williamson, sunucu Julia Hartley-Brewer ile tartışma yaşadı. İkili arasında geçen diyalog şöyle:

Julia Hartley: Ateşkes sizce kimin faydasına olur? İsrail Başbakanı ateşkesin sadece Hamas'a fayda sağlayacağını söylüyor. Onların tekrar organize olabileceğini belirtiyor, ateşkes sizce sıradan insanlar için, Gazze'deki insanlar için fayda sağlayacak mı?