İngiliz TALK TV’de yeni skandal! Spiker canlı yayında İsrail savunuculuğuna soyundu: Yahudilere bunu söylemeyi nasıl cüret edersin?

Williamson: Bana toplama kampının tanımını yapar mısın?
Julia Hartley: Sen normal bir insana benziyordun, normal değerleri olan bir insana.
NEDEN YAHUDİLERDEN NEFRET EDİYORUM DEMİYORSUN?
Williamson: Gazzeliler, İsrail rejimi tarafından günlerdir bombalanıyor, bunları nasıl savunursun? Bu rejim Nazilerden bile daha kötü.
Julia Hartley: Nazilerden daha mı kötü? İşte başlıyoruz. Filistinliler Gazze'de gaz odalarında mı çalışıyor?
Williamson: Evet, daha kötü. Yüzlerce çocuğun İsrail rejimi tarafından öldüğünü gördük.
Julia Hartley: Neden bu programa gelip, Yahudilerden nefret ediyorum demiyorsun?
Williamson: Ateşkese destek olmak için yürüyüşler düzenleyen Yahudiler hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü saldırılara karşı çıkan binlerce Yahudi de var? İsrail rejimi terörist bir rejim, Gazzelilere karşı terör suçu işliyorlar.
YAHUDİLERDEN ELEŞTİRİ
İngiltere'nin Ulusal Yahudi Meclisi Başkanı Gary Mond, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Chris ile ilgili şöyle dedi:
'Sözleri tamamen iğrençti, daha kötüsü tamamen cahilce konuştu. Naziler masum Yahudileri katletti, onlar Nazilere karşı bir tehdit oluşturmuyordu. Gazze'deki sivil ölümleri üzücü ve kaza sonucu meydana geldi. Bu iki durum kesinlikle kıyaslanamaz'
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.