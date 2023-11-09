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İngiliz TALK TV'de yeni skandal! Spiker canlı yayında İsrail savunuculuğuna soyundu: Yahudilere bunu söylemeyi nasıl cüret edersin?

Katil İsrail, Gazze’de 34 gündür sistematik olarak katliam yaparken Batı medyası soykırıma destek çıkıyor. Buna en yeni örnek geçtiğimiz günlerde yine bir İsrail savunuculuğu ile karşımıza gelen TALK TV’de yaşananlar. İngiliz TALK TV’de canlı yayına katılan eski bir vekil Gazze’de yaşanan insani krizin sorumlusunun İsrail olduğunu söyleyince spiker tüm kinini kustu.

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 15:53 Güncelleme 09 Kasım 2023, 16:19
İngiliz TALK TV’de yeni skandal! Spiker canlı yayında İsrail savunuculuğuna soyundu: Yahudilere bunu söylemeyi nasıl cüret edersin?

İsrail-Hamas arasındaki savaşın ilk bir ayı geride kaldı. Batılı ülkelerin desteğiyle birlikte Gazze'yi harabeye çeviren İsrail ordusu, şimdiye kadar 10 binin üzerinde kişiyi öldürdü. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 3 günde 8 hastaneyi bombalandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 18 hastanenin hizmet dışı kaldığı aktarıldı. İsrail'in ayrıca gece saatlerinde Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin önünü ve Nasr Hastanesi'nin girişini vurduğu ifade edildi.

İNGİLİZ TELEVİZYONUNDA SKANDAL
İsrail basınına yansıyan haberlerde ise İngiltere İşçi Partisi eski milletvekili Chris Williamson'ın verdiği bir röportaj gündem oldu. Williamson, İsrail ordusunu Nazilere, Gazze'yi ise bir toplama kampına benzetti. Bu sözleri sonrası Williamson, sunucu Julia Hartley-Brewer ile tartışma yaşadı. İkili arasında geçen diyalog şöyle:

Julia Hartley: Ateşkes sizce kimin faydasına olur? İsrail Başbakanı ateşkesin sadece Hamas'a fayda sağlayacağını söylüyor. Onların tekrar organize olabileceğini belirtiyor, ateşkes sizce sıradan insanlar için, Gazze'deki insanlar için fayda sağlayacak mı?

Williamson: Julia, Gazze'de her gün katliamlar yaşanıyor. Ateşkes elbette Gazze'de yaşayan sıradan insanlar için fayda sağlayacak. Unutmadan söyleyeyim Gazze şuan bir toplama kampını andırıyor.

Julia Hartley: Bunu söylemeye nasıl cüret edersin? Filistinliler Gazze'de ateş çemberinin arasında yaşıyor.

Williamson: Bana toplama kampının tanımını yapar mısın?

Julia Hartley: Sen normal bir insana benziyordun, normal değerleri olan bir insana.

NEDEN YAHUDİLERDEN NEFRET EDİYORUM DEMİYORSUN?

Williamson: Gazzeliler, İsrail rejimi tarafından günlerdir bombalanıyor, bunları nasıl savunursun? Bu rejim Nazilerden bile daha kötü.

Julia Hartley: Nazilerden daha mı kötü? İşte başlıyoruz. Filistinliler Gazze'de gaz odalarında mı çalışıyor?

Williamson: Evet, daha kötü. Yüzlerce çocuğun İsrail rejimi tarafından öldüğünü gördük.

Julia Hartley: Neden bu programa gelip, Yahudilerden nefret ediyorum demiyorsun?

Williamson: Ateşkese destek olmak için yürüyüşler düzenleyen Yahudiler hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü saldırılara karşı çıkan binlerce Yahudi de var? İsrail rejimi terörist bir rejim, Gazzelilere karşı terör suçu işliyorlar.

YAHUDİLERDEN ELEŞTİRİ

İngiltere'nin Ulusal Yahudi Meclisi Başkanı Gary Mond, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Chris ile ilgili şöyle dedi:

'Sözleri tamamen iğrençti, daha kötüsü tamamen cahilce konuştu. Naziler masum Yahudileri katletti, onlar Nazilere karşı bir tehdit oluşturmuyordu. Gazze'deki sivil ölümleri üzücü ve kaza sonucu meydana geldi. Bu iki durum kesinlikle kıyaslanamaz'

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İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 172 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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