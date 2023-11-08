Soykırımın suç ortakları! Almanya’nın katil İsrail’e silah ihracatı 10 ayda yaklaşık 10 kat arttı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden savaşın 33'üncü gününün gecesinde de aralıksız sürdürdü.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden savaşın 33'üncü gününün gecesinde de aralıksız sürdürdü.
İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM SUÇU İŞLİYOR
Abluka altındaki Gazze'de elektiriği, suyu interneti, gıda ve ilaç girişini kesen İsrail camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak 1 aydan fazla süredir kadın çocuk demeden katlediyor.
KATLİAMIN SUÇ ORTAĞI ABD VE BATI!
Gazze'nin dünya ile bağını keserek hem havadan hem de karadan bombalama yapan İsrail'e ABD ve Batı açık bir şekilde destek veriyor. Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Batılı liderler İsrail'in kapısına dizilirek destek açıkladı. ABD uçak gemisi ve asker gönderirken batı katile "kan" desteği bile sağladı!
ALMAN KOMUTANDAN İSRAİL ASKERLERİNE KAN BAĞIŞI!
Hitler döneminde Yahudileri katleden Almanya'nın Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz İsrail hastanesine giderek katliamcı İsrail askerleri için kan bağışında bulundu.
SOYKIRIMA ORTAK OLDULAR
Öte Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı, 10 ayda yaklaşık 10 kat artarak 303 milyon avroya yükseldi. Alman Haber Ajansı DPA'nın Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Alman hükümeti, yılın başından 2 Kasım'a kadar yaklaşık 303 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi. Böylece Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışında 2022'nin aynı dönemine göre yaklaşık 10 katlık artış kaydedildi.
İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından ilk birkaç haftada federal hükümet, İsrail'den gelen 185 başvuruyu onayladı. Haberde, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığının İsrail-Filistin çatışmasının ardından "Alman federal hükümeti, İsrail'e askeri teçhizat ihracatına ilişkin başvuruları mevcut durum nedeniyle öncelikli olarak işleme alıyor ve karara bağlıyor." açıklamasına yer verildi.
Almanya'da silahların ihracatına Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Federal Ekonomik İşler ve İhracat Kontrol Dairesinin (BAFA) katılımıyla karar veriyor. Özellikle hassas durumlarda Başbakan ve diğer bakanların da dahil olduğu Federal Güvenlik Konseyi bunun kararını alabiliyor.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, 12 Ekim'de İsrail'in Hamas'ın saldırılarından dolayı Almanya'dan savaş gemileri için mühimmat talep ettiğini bildirmişti.