Her fırsatta insan hakları dersi veren Batılı ülkeler ise konu İsrail olunca yapılan katliama kulaklarını tıkadı. Ne bir tepki ne bir kınama ne de yaptırım uyguladı. ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok AB ülkesi lideri soluğu İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun yanında aldı. Sırtını sıvazladı uzun uzun sarıldı.

İSRAİL'E YEŞİL SAHADA TEPKİ

Son olarak mülteci kamplarını da vuran ve aralarında kadın ve çocukların olduğu binlerce masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de bu kez yeşil sahadan geldi.



Kopenhag - Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında bir taraftar elinde Filistin bayrağı, yeşil sahaya indi, metrelerce koştu, İsrail'in katliamlarına tepki gösterdi.

"GAZZE'DE ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEYİ DURDURUN" Filistin bayrağının üzerinde "Gazze'de çocukları öldürmeyi durdurun" ve "Birlikte duralım" mesajı yer alıyordu. Protestocu taraftar, mesajın yer aldığı bayrağı tribünlere ve kameralara gösterdi. Ardından görevliler tarafından sahadan çıkarıldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN