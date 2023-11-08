SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail kana doymuyor! İsrail’e yeşil sahadan tepki: Gazze'deki çocukları öldürmeyi durdurun

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Son olarak peş peşe mülteci kamplarını da vuran ve aralarında kadın ve çocukların olduğu binlerce masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de bu kez yeşil sahadan geldi. Kopenhag-Manchester United arasında oynanan şampiyonlar ligi karşılaşmasında bir taraftar sahaya indi, Filistin bayrağı açtı. Bayrağın üzerinde "Gazze'de çocukları öldürmeyi durdurun" mesajı yer alıyordu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 03:34 Güncelleme 09 Kasım 2023, 03:48
İsrail kana doymuyor! İsrail’e yeşil sahadan tepki: Gazze’deki çocukları öldürmeyi durdurun

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

Katil İsrail mülteci kampını vurdu!



Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

Her fırsatta insan hakları dersi veren Batılı ülkeler ise konu İsrail olunca yapılan katliama kulaklarını tıkadı.

Mısırlı komedyen Bassem Youssef İsrail ve destekçilerinin ayarlarıyla oynadı! Batı medyasının ipliğini pazara çıkardı

Ne bir tepki ne bir kınama ne de yaptırım uyguladı. ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok AB ülkesi lideri soluğu İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun yanında aldı. Sırtını sıvazladı uzun uzun sarıldı.

İSRAİL'E YEŞİL SAHADA TEPKİ
Son olarak mülteci kamplarını da vuran ve aralarında kadın ve çocukların olduğu binlerce masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de bu kez yeşil sahadan geldi.

Kopenhag - Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında bir taraftar elinde Filistin bayrağı, yeşil sahaya indi, metrelerce koştu, İsrail'in katliamlarına tepki gösterdi.

"GAZZE'DE ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEYİ DURDURUN"

Filistin bayrağının üzerinde "Gazze'de çocukları öldürmeyi durdurun" ve "Birlikte duralım" mesajı yer alıyordu. Protestocu taraftar, mesajın yer aldığı bayrağı tribünlere ve kameralara gösterdi. Ardından görevliler tarafından sahadan çıkarıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yargıtay AYM’nin anayasa ihlaline ’dur’ dedi! CHP’si, FETÖ’sü, PKK’lısı, ’TİP’ik provokatörü tekmili birden zıpladı: Meclis’te korsan eylem
Başkan Erdoğan’dan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde İslam alemine Gazze çağrısı: Müslümanlar olarak birliğimiz güçlendirmeliyiz
Kuzey Marmara Otoyolu
SON DAKİKA