İngiltere’de Gazze istifası: İşçi Partili bir vekil daha ateşkes için görevden ayrıldı

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer'ın Gazze'de acil ateşkes çağrılarını reddetmesi üzerine partiden istifa eden 11 belediye meclisi üyesinin ardından bir istifa haberi daha geldi.

İşçi Partili parlamento üyesi İmran Hussain, Gazze'de "ateşkesi savunmak" için istifa etti. Hussein, sosyal medyada yayımladığı istifa mektubunda "Son haftalarda Gazze'de devam eden insani felaketle ilgili görüşümün sizin benimsediğiniz pozisyondan önemli ölçüde farklı olduğu açıkça ortaya çıktı. Kan dökülmesini durdurmak, yeterli yardımın Gazze'ye geçip en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasını sağlamak ve İsrailli rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak için ateşkes şarttır." ifadelerini kullandı.

Gölge Çalışma Bakanı olan Bradford Doğu Milletvekili Hussain, 11 Ekim'de LBC kanalına verdiği röportajda, parti lideri Starmer'ın İsrail'in Gazze'de su ve elektriği kesmesini desteklemesinden rahatsız olduğunu söylemiş ve partinin ateşkes çağrısı yapması gerektiğini belirtmişti.

İNGİLİZ PARTİ ABD'Yİ TAKİP EDİYOR

Soykırımcı İsrail'i açıkça destekleyen İngiltere İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise ateşkesin "statükoyu donduracağını ve Hamas'ın 7 Ekim'de olduğu gibi bir operasyon düzenleyeceğini" belirmişti. Starmer ateşkes konusunda İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD'yi takip ediyor.

BU İLK TEPKİ DEĞİL

Starmer'e yönelik ilk protesto İmran Hussain'den gelmedi. Burnley ilçe meclisi lideri, 10 diğer meclis üyesi ile birlikte Starmer'ın Gazze konusundaki pozisyonunu protesto etmek üzere istifa etmişti. Ayrıca, en az 330 İşçi parti meclis üyesi Starmer'ı ateşkesi desteklemeye çağıran bir mektup imzalamıştı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İskoç İşçi Partisi lideri Anas Sarwar ve Menchester belediye Başkanı Andy Burnham gibi İşçi Partisi'nin üst düzey isimleri de Starmer'ın pozisyonuna karşı gelen isimler arasında yer aldı. İşçi Partisi'nin önce gelen on altı üyesi ve tüm parlamento üyelerinin üçte ateşkes çağrısında bulundu ya da diğer üyelerin ateşkes çağrılarını sosyal medyada yayımladı.