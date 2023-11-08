G7 Zirvesi’nden soykırıma destek! Ateşkes değil insani ara: İsrail’e ‘meşru müdafaa hakkı’

Gazze'deki sivillere yardım için "acil eylem" çağrısında bulunan G7 dışişleri bakanları, ABD Başkanı Joe Biden'ın izinden gitti ve "ateşkes" değil, "insani ara" çağrısı yaptı.

İsrail 'in, Gazze'ye yönelik kanlı katliamı 33. günündeyken G7 ülkelerinin dışişleri bakanları Tokyo'da bir araya geldi. İsrail ve Hamas konusunda ortak bir tutum üzerinde anlaştıklarını duyuran G7 ülkeleri, aslında İsrail'in soykırıma devam etmesine yönelik desteklerini ilan etti.

HAMAS'I KINAYIP İSRAİL'İ SAVUNDULAR

G7 üst düzey diplomatları, zirvenin ardından Hamas'ı kınayan ve İsrail'in "uluslararası hukuka uygun" meşru müdafaa hakkını destekleyen fakat İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanına insani açıdan ara verilmesi çağrısında bulunan bir bildiri yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yanı sıra İngiltere, Kanada, Franasa, Almanya, Japonya ve İtalya dışişleri bakanları "acil ihtiyaç duyulan yardım, sivillerin hareketi ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için insani duraklamaları desteklediklerini vurguladı.

G7 bakanları, ayrıca, "Filistinlilere karşı işlenen aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetin artmasını" da kınadı ve "bunun kabul edilemez olduğunu, Batı Şeria'da güvenliği baltaladığını ve kalıcı barış için umutları tehdit ettiğini" belitti.