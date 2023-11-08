ABD’den İsrail’e gizli transfer! Onlarca uçak İsrail’in gizli üssüne indi: Pentagon’un sır gibi sakladığı silahlar kime teslim edildi?

The Intercept'in belirttiğine göre ise uzmanlar, İsrail için operasyonel güvenlik iddiasının yanıltıcı olduğuna dikkat çekti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, 23 Ekim'de düzenlediği basın brifinginde İsrail'e gönderilen silahların gizlilik kapsamında olduğunu kabul etti ve ABD'nin güvenlik yardımının neredeyse günlük olarak yapıldığının belirterek şöyle konuştu:

Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından büyük şoka uğrayan İsrail 'e yardım yağıyor. Başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri, dünyanın gözü önünde soykırım suçu işleyen İsrail'e açık destek veriyor. Biden yönetimi İsrail'e sağlanan silahların bir listesini yayımladı. Fakat listede dikkat çeken bir nokta vardı: Ukrayna'ya gönderilen üç sayfalık listede her bir mermi sayısı bile teker teker belirtilirken İsrail'e gönderilen silahlar ise yalnızca bir cümlede belirtiliyordu.

İSRAİL'E YAPILAN YARDIMIN ÜSTÜNÜ KAPATIYORLAR

The Intercept'e konuşan araştırma görevlisi William Hartung, ABD'den İsrail'e gönderilen silahların gizliliği ile ilgili "Daha fazla bilgi sağlamanın İsrail ordusunun operasyonel güvenliğine herhangi bir zarar vereceği fikri, İsrail'e sağlanan silah türleri ve bunların nasıl kullanıldığına ilişkin bilgileri azaltma çabalarının örtüsüdür." şeklinde konuştu.

Quincy Sorumlu Devlet İdaresi Enstitüsü'nde silah satışı konusunda Hartung "ABD'nin İsrail'e günlük bazda hangi silahları sağladığı konusunda kasıtlı şeffaflık eksikliğinin, İsrail'in savaş suçları işlemek ve Gazze'de sivilleri öldürmek için bu silahları ne ölçüde kullanacağını küçümseyen daha büyük yönetim politikasına bağlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

ABD KAMUOYUNA DUYURMAK İSTEMİYOR

İsmini gizleyen ABD'li bir emekli deniz subayı ise ABD yönetiminin özellikle sivil kayıplara yol açması muhtemel olan silahları kamuoyuna duyurmak istemediğini belirtti.

2014'te de bir aydan daha bir kısa süre boyunca Gazze'de kalan İsrail güçleri, Hamas'ı yok etme planlarını gerçekleştirdikten sonra Gazze'yi istimlak edeceklerini açıkça belirtiyor. New Yorker'a göre İsrailli yetkililer ABD'li mevkidaşlarına Gazze'ye yönelik saldırıların 10 yıl sürebileceğini söyledi. Biden yönetimi ise İsrail'in askeri hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinden emin değil.

EKİPMANIN İÇERİĞİ SIR GİBİ SAKLANIYOR

El-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından ABD hemen Tel Aviv'e yardıma koştu. Biden yönetimi İsrail'e gönderdiği silahlarla ilgili net bir bilgi vermiyorken Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise gönderilen silahlar arasında hassas güdümlü mühimmat, küçük çaplı bombalar, toplar, Demir Kubbe önleyiciler ve diğer kritik ekipmanlar bulunduğunu belirtti. Öte yandan açıklanmayan "diğer kritik ekipmanların" içeriği ise bir sır olarak kalmaya devam ediyor.

Stimson Center araştırma analisti Elias Yousif ise ABD'nin İsrail'e yönelik silah transferinin gizliliği ile ilgili şöyle konuştu:

Bugüne kadar ABD hükümetinin İsrail'e silah transferlerine ilişkin raporları düzensizdi ve herhangi bir anlamlı ayrıntı içermiyordu. Güncellemeler, Ukrayna örneğinde olduğu gibi tek bir bilgi notu sayfasında derlenmeli ve yardım sağlanması için başvurulan makamların yanı sıra silahların türü ve miktarı ile ilgili de ayrıntı verilmeli.

"YASA DIŞI SALDIRILARDA KULLANILACAK"

Quincy Sorumlu Devlet İdaresi Enstitüsü'nden Hartung ise Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya askeri yardım konusundaki açıklığı ile İsrail'e yönelik yardımın gizliliği arasındaki zıtlığa dikkat çekti ve şöyle konuştu:

Ukrayna'ya silah transferindeki şeffaflık büyük ölçüde asil bir girişimde bulunduklarına yönelik hislerinden kaynaklanıyor. İsrail'in Hamas'ın yaptığı korkunç saldırılara karşı kendisini savunma hakkı olmasına rağmen tepkisi 2 milyon insanın yaşadığı bir bölgeyi bombalayıp abluka altına almak, bu süreçte binlerce masum insanı öldürmek savaş suçları işlemek gibi.

Hartung, ayrıca, "Biden yönetimi İsrail'i silahlarla ve söylemlerle İsrail'i desteklese de ABD'nin İsrail ordusuna sağladığı silahlarla ilgili tüm ayrıntıları vermek siyasi açıdan hassas bir konu, bu silahların bir kısmı kesinlikle sivillere yönelik yasa dışı saldırılarda kullanılacak." dedi ve ABD'nin soykırıma verdiği açık desteğin üzerini kapatma çabasına dikkat çekti.

ONLARCA ABD UÇAĞI GİZLİ ÜSSE İNDİ

Emekli deniz subayı ise, Pentagon'un İsrail'e sağladığı ve kamuoyuna hiç açıklanmayan özel silahlar olduğuna da dikkat çekti. Açık kaynaklı uçuş takip sistemlerinin verilerine göre ABD'den İsrail'e silah yağmaya devam ediyor. Mühimmat taşıdığı düşünülen onlarca C-17 askeri nakliye uçağı Atlantik'i geçerek ABD ile İsrail arasında seyahat etti ve çoğu İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait olan Nevatim Hava Üssü'ne yani İsrail'in güneyindeki Negev Çölü'nde bulunan gizli üsse indi.

Biden ise yakın zamanda İsrail'e 320 milyon dolarlık hassas bombalar göndermeye hazırlanıyor.