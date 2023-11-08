ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan İsrail’in istimlak planına karşı çıkış: Gazze Filistinliler tarafından yönetilmeli

Gazze 'de dünyanın gözü önündehaftalardır soykırım uygulayan İsrail , geçtiğimiz günlerde Hamas'ı tamamen yok etme planının gerçekleştirilmesi halinde Gazze'de yönetimi devralacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise G7 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada İsrail'İn istimlak planına karşı çıktı.

"GAZZE'DE BARIŞIN TEK KOŞULU..."

G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya geldiği Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Blinken, "Gazze'deki savaşı kalıcı şekilde sona erdirmenin tek yolunun barış süreci için koşulların oluşturulmaya başlanması" olduğunu vurguladı.

KİLİT UNSUR FİLİSTİN YÖNETİMİ

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının Gazze topraklarında bir küçülme olmaması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Blinken, Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Blinken, başarılı barış sürecinin güvence altına alınmasında Gazze'de kurulacak herhangi bir yeni hükümetin Filistinliler tarafından yönetilmesinin kilit unsur olduğunu kaydetti.

Gazze'nin işgal edilmemesi, abluka altına alınmaması ya da topraklarının küçültülmemesi gerektiğini ifade eden Blinken, kalıcı barış için Filistin halkının isteklerinin çatışma sonrası "Gazze'de kurulacak yönetimin merkezine dahil edilmesi" gerektiğine işaret etti.