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Ateşkese hayır soykırıma evet! ABD katil İsrail’e 320 milyon dolarlık silah transferi planlıyor

ABD, soykırımcı İsrail’e destek vermeye devam ediyor. Gazze’de ateşkes istemediğini her fırsatta vurgulayan ABD sivilleri hedef alan; hastaneleri, okulları, camileri bombalayan İsrail’e 320 milyon dolarlık silah transferi planlıyor.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 11:02 Güncelleme 07 Kasım 2023, 11:47
Ateşkese hayır soykırıma evet! ABD katil İsrail’e 320 milyon dolarlık silah transferi planlıyor

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastane, okul, cami, basın merkezlerini bombalıyor. Soykırımcı İsrail'e her türlü desteği silah ve teçhizat sağlayan, ateşkes çağrılarının "zamansız" olduğunu söyleyen ABD ise dünyanın gözü önünde Filistinlilerin etnik temizliğine yönelik her türlü desteği veriyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'E 320 MİLYON DOLARLIK TRANSFER

Joe Biden yönetiminin İsrail'e yönelik 320 milyon dolarlık hassas bomba transferi için büyük bir silah anlaşması düzenlediği öğrenildi. Wall Street Journal'ın aktardığına göre Biden yönetimi, 31 Ekim'de kongre liderlerine savaş uçakları tarafından ateşlenen hassas güdümlü bir silah türü olan Spice Family Gliding Bomb Assemblies'ın planlanan transferine ilişkin resmi bildirim gönderdi.

Wall Street Journal'ın ulaştığı yazışmalara göre anlaşma kapsamında silah üreticisi Rafael USA bombaları İsrail Savunma Bakanlığı tarafından kullanılmak üzere İsrailli ana şirket Rafael Advanced Defence Systems'a devredilecek.

Transfer planında, ayrıca, silahların kullanımına ilişkin destek, montaj, test ve diğer teknolojilerin sağlanması da yer alacak.

İSRAİL DEFALARCA TALEP ETTİ

Hamas'ın silahlı kanadı el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan daha önce İsrail ABD'den silah talebinde bulunmuştu. Bu talep yılın başında kongre liderlerine aynı resmi bildirimle gönderilmişti.

ETNİK TEMİZLİĞE AÇIK DESTEK

Gazze Sağlık Bakanlığı pazartesi günü İsrail'in öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 10 bini aştığını duyurdu. İsrail ile ABD arasındaki silah anlaşması ise tam da bu duyurunun ardından yapıldı. Bir aydır döktüğü kanla yetinmeyen İsrail, Filistinlileri açıkça etnik temizliğe tabi tutuyor.

Yalnızca Gazze'ye saldırmakla kalmayıp Batı Şeria'da da tutuklama kampanyası yürüten ve onlarca Filistinliyi öldüren İsrail, Batı'nın desteği ile dünyanın gözü önünde büyük bir katliama imza atıyor. İsrail'e her türlü desteği sağlayan Pentagon ise 7 Ekim'den bu yana İsrail'e ne kadar askeri silah, teçhizat ve diğer konularda yardım sağladıklarını söylemeyi reddediyor.

"ATEŞKESE HAYIR SOYKIRIMA EVET"

Üst düzey ABD'li yetkililer Gazze'deki insani krizi hafifletmek için sözde bombardımanı durdurma çağrısı yapsa da ABD açıkça "ateşkes için doğru zaman olmadığını" söylüyor. ABD, İsrail'e silah transferine devam ederken yetkililerin "ateşkes" çağrısını ciddiye almak da hiçbir ülke için mümkün değil.

ABD'li silah satış uzmanı Seth Binder, "Biden yönetimi İsrail hükümetine 'insani duraklamalara' izin vermesi yönünde çağrıda bulunuyor ancak bu satış ve benzeri diğer askeri yardımların İsrail'e alelacele yapılması bu çabayı tamamen baltalıyor. Yönetim ara vermesini isteyebilir ama eylemleri bombalama kampanyasını desteklediğini gösteriyor." dedi.

BATI ŞERİA'DA NELER OLUYOR? 24 BİN TÜFEK KİME VERİLECEK?

ABD İsrail'e bombaların yanı sıra 24 bin saldırı tüfeği de gönderiyor. 24 bin tüfeğin ise güvenlik güçlerine verilmeyeceği, sivil halkın silahlandırılacağı düşünülüyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Yahudi yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına dikkat çeken New York Times, 24 bin tüfeğin işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere teslim edilmesinin bölgeyi daha da karıştıracağına dikkat çekti.

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Soykırımcı İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombardıman altında tutuyor. Günlerce bir koz olarak kullandığı kara saldırısını geçtiğimiz hafta başlatan İsrail, karada beklediği ilerlemeyi sağlayamıyor. Hava saldırılarını azaltacaklarını ve Hamas'ın yeraltındaki devasa tünellerine yoğunlaşacağını belirten İsrail, karada taktik değiştiriyor.

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