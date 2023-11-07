Ateşkese hayır soykırıma evet! ABD katil İsrail’e 320 milyon dolarlık silah transferi planlıyor

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze 'de kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastane, okul, cami, basın merkezlerini bombalıyor. Soykırımcı İsrail'e her türlü desteği silah ve teçhizat sağlayan, ateşkes çağrılarının "zamansız" olduğunu söyleyen ABD ise dünyanın gözü önünde Filistinlilerin etnik temizliğine yönelik her türlü desteği veriyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'E 320 MİLYON DOLARLIK TRANSFER

Joe Biden yönetiminin İsrail'e yönelik 320 milyon dolarlık hassas bomba transferi için büyük bir silah anlaşması düzenlediği öğrenildi. Wall Street Journal'ın aktardığına göre Biden yönetimi, 31 Ekim'de kongre liderlerine savaş uçakları tarafından ateşlenen hassas güdümlü bir silah türü olan Spice Family Gliding Bomb Assemblies'ın planlanan transferine ilişkin resmi bildirim gönderdi.

Wall Street Journal'ın ulaştığı yazışmalara göre anlaşma kapsamında silah üreticisi Rafael USA bombaları İsrail Savunma Bakanlığı tarafından kullanılmak üzere İsrailli ana şirket Rafael Advanced Defence Systems'a devredilecek.

Transfer planında, ayrıca, silahların kullanımına ilişkin destek, montaj, test ve diğer teknolojilerin sağlanması da yer alacak.