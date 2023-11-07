Ateşkese hayır soykırıma evet! ABD katil İsrail’e 320 milyon dolarlık silah transferi planlıyor

"ATEŞKESE HAYIR SOYKIRIMA EVET"
Üst düzey ABD'li yetkililer Gazze'deki insani krizi hafifletmek için sözde bombardımanı durdurma çağrısı yapsa da ABD açıkça "ateşkes için doğru zaman olmadığını" söylüyor. ABD, İsrail'e silah transferine devam ederken yetkililerin "ateşkes" çağrısını ciddiye almak da hiçbir ülke için mümkün değil.
ABD'li silah satış uzmanı Seth Binder, "Biden yönetimi İsrail hükümetine 'insani duraklamalara' izin vermesi yönünde çağrıda bulunuyor ancak bu satış ve benzeri diğer askeri yardımların İsrail'e alelacele yapılması bu çabayı tamamen baltalıyor. Yönetim ara vermesini isteyebilir ama eylemleri bombalama kampanyasını desteklediğini gösteriyor." dedi.
BATI ŞERİA'DA NELER OLUYOR? 24 BİN TÜFEK KİME VERİLECEK?
ABD İsrail'e bombaların yanı sıra 24 bin saldırı tüfeği de gönderiyor. 24 bin tüfeğin ise güvenlik güçlerine verilmeyeceği, sivil halkın silahlandırılacağı düşünülüyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Yahudi yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına dikkat çeken New York Times, 24 bin tüfeğin işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere teslim edilmesinin bölgeyi daha da karıştıracağına dikkat çekti.
Soykırımcı İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombardıman altında tutuyor. Günlerce bir koz olarak kullandığı kara saldırısını geçtiğimiz hafta başlatan İsrail, karada beklediği ilerlemeyi sağlayamıyor. Hava saldırılarını azaltacaklarını ve Hamas'ın yeraltındaki devasa tünellerine yoğunlaşacağını belirten İsrail, karada taktik değiştiriyor.