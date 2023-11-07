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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Esenboğa'da Gazze tarifesi!

ABD, İsrail’e gaz verdi. Gazze’yi harabeye çevirttirdi. Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Blinken ise “Kalıcı ve adil barış için çalışıyoruz” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Kasım 2023 Güncelleme 07 Kasım 2023, 07:01
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Esenboğa’da Gazze tarifesi!

İsrail günlerdir Gazze'de masum sivilleri katlederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önceki gece Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda apronun ışıkları bile adeta kesildi. Karşılamaya Türkiye'den üst düzey hiçbir yetkili gitmedi.

Bu görevi Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı yerine getirdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'nin bile Blinken'ın yanında elleri cebinde yürümesi dikkat çekti. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 2.5 saat görüşen Blinken, çıkışta protesto edildi. Esenboğa'da Türkiye'den ayrılmadan önce de toplantının içeriği ile ilgili bilgi verdi.

İsrail'i, Gazze'yi yok etmek için desteklediklerini unutup "Adil ve kalıcı barıştan" bahsetti. "Çatışmanın bölgeye yayılmamış olması bir başarı. Adil ve kalıcı barış için şartların oluşması konusunda bölgedeki ülkelerle önemli görüşmeler yaptık. ABD'nin önderliğinin alternatifi bulunmuyor. Ülkelerle işbirliği içindeyiz. İnsani yardım konusunda çok yüksek çaba gösteriyoruz. Kritik bir nokta da rehineler" sözlerini kaydetti. Zirvede "Gazze'ye yardım koridoru ve iki devletli çözüm" konusunda mutabık kalındığı bildirildi.



ÜRDÜN'DEN İSRAİL'E: SAVAŞ SEBEBİ SAYARIZ
Ürdün Başbakanı Khasawneh, "Ürdün, Filistinlilere yönelik İsrail'in sürgün girişimini savaş ilanı sayacaktır" dedi. BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze için 1,2 milyar dolarlık yardım kampanyası başlattığını açıkladı.



BLINKEN'A SOĞUK DUŞ
Blinken'ı karşılamaya ABD Büyükelçisi Flake gitti.

Fidan, kendisine sarılmak isteyen Blinken'a yüz vermedi. Sadece tokalaşmakla yetindi.



NÜKLEER TEHDİT
ABD de iyice ateşle oynamaya başladı. ABD Donanması'ndan bir nükleer denizaltı, İsrail açıklarına demir attı.

ABD'nin bu hamlesi İsrailli Bakan Amihai Eliyahu'nun Gazze'de nükleer bomba kullanılabileceği yönündeki sözlerini hatırlattı. Bu arada ABD savaş gemisi USS Eisenhower'ın yeni rotasının Kızıldeniz olduğu açıklandı.

NE 'DİOR'SUN!
Dünyaca ünlü marka Dior, Filistin halkına destek veren yıldız model Bella Hadid ile çalışmayı bıraktı. Markanın İsrailli model May Tager ile anlaştığı iddiası ortaya atıldı.

NOTLAR:
31 günde 4 bin 104'ü çocuk 10 bin 22 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'de evlerin yarısı yıkıldı, nüfusun yüzde 70'i yerlerinden edildi.
Tam 55 cami, 220 okul, 7 kilise ve 3 üniversite kullanılamaz hala geldi.
Haaretz gazetesi: İsrail'in şiddetli saldırılarına rağmen Hamas hala Gazze'de hakim.
Çin ve BAE'in, BM'de 'Acil Orta Doğu toplantısı' istediği iddia edildi.

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