ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Esenboğa’da Gazze tarifesi!

Bu görevi Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı yerine getirdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'nin bile Blinken'ın yanında elleri cebinde yürümesi dikkat çekti. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 2.5 saat görüşen Blinken, çıkışta protesto edildi. Esenboğa'da Türkiye'den ayrılmadan önce de toplantının içeriği ile ilgili bilgi verdi.

İsrail'i, Gazze'yi yok etmek için desteklediklerini unutup "Adil ve kalıcı barıştan" bahsetti. "Çatışmanın bölgeye yayılmamış olması bir başarı. Adil ve kalıcı barış için şartların oluşması konusunda bölgedeki ülkelerle önemli görüşmeler yaptık. ABD'nin önderliğinin alternatifi bulunmuyor. Ülkelerle işbirliği içindeyiz. İnsani yardım konusunda çok yüksek çaba gösteriyoruz. Kritik bir nokta da rehineler" sözlerini kaydetti. Zirvede "Gazze'ye yardım koridoru ve iki devletli çözüm" konusunda mutabık kalındığı bildirildi.