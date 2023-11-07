ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Esenboğa’da Gazze tarifesi!

İsrail günlerdir Gazze'de masum sivilleri katlederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önceki gece Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda apronun ışıkları bile adeta kesildi. Karşılamaya Türkiye'den üst düzey hiçbir yetkili gitmedi.
Bu görevi Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı yerine getirdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'nin bile Blinken'ın yanında elleri cebinde yürümesi dikkat çekti. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 2.5 saat görüşen Blinken, çıkışta protesto edildi. Esenboğa'da Türkiye'den ayrılmadan önce de toplantının içeriği ile ilgili bilgi verdi.