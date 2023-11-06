Netanyahu’ya Kassam şoku! Gazze’de keskin nişancılık yapan yeğeni Yair Edou öldürüldü mü?

Soykırımcı İsrail Gazze'de katliama devam ediyor. Haftalardır abluka altındaki Gazze'ye hava saldırısı düzenleyen İsrail, karada ise beklediği ilerlemeyi kaydedemedi. Karada Kassam Tugaylarının sert darbesi ile karşı karşıya kalan İsrail, taktik değiştirmek zorunda kalırken Rus medyasından flaş bir haber geldi.
NETANYAHU'NUN YEĞENİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Sputnik, "İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yeğeni Yüzbaşı Yair Edou Netanyahu'nun Kassam'a karşı aktif çatışma esnasında Gazze'de öldürüldü." İfadelerini kullandı.
Yair Edou Netanyahu'nun Gazze'deki "tehlikeli keskin nişancı" birliğin liderliğini yaptığı belirtildi. Öte yandan Netanyahu'nun yeğeni ile ilgili haber Sputnik dışında hiçbir haber ajansı tarafından doğrulanamadı.