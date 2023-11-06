Netanyahu’ya Kassam şoku! Gazze’de keskin nişancılık yapan yeğeni Yair Edou öldürüldü mü?

Soykırımcı İsrail Gazze'de katliama devam ediyor. Haftalardır abluka altındaki Gazze'ye hava saldırısı düzenleyen İsrail, karada ise beklediği ilerlemeyi kaydedemedi. Karada Kassam Tugaylarının sert darbesi ile karşı karşıya kalan İsrail, taktik değiştirmek zorunda kalırken Rus medyasından flaş bir haber geldi.