Katil İsrail ordusu katliama doymuyor: Cibaliya kampının ardından Megazi Mülteci Kampı’na da saldırdı

İsrail'in bombaladığı Gazze'de can kaybı 9 bin 770'i geçti. Endonezya Hastanesi ve Megazi Mülteci Kampı'na da saldırılar devam etti. Kampta çoğunluğu çocuk, 51 kişinin öldüğü belirtildi.
İsrail'in bombaladığı Gazze'de can kaybı 9 bin 770'i geçti. Endonezya Hastanesi ve Megazi Mülteci Kampı'na da saldırılar devam etti. Kampta çoğunluğu çocuk, 51 kişinin öldüğü belirtildi.
İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu ve bölgede yaşayan Filistinliler'in ya İrlanda'ya da çöle sürülmesi gerektiğini söyledi.
BLİNKEN GELDİ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün gece Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Blinken arasında gerçekleşecek görüşmede; İsrail'in Gazze saldırıları, İsveç'in NATO'ya üyeliği, F-16'lardaki son durum, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın masada olacağı öğrenildi.
İsrail'in Gazze saldırısında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed el-Alul, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti. Yaralanan eşi, bir çocuğu, annesi ve babası, Deyr el- Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildi.