Katil İsrail ordusu katliama doymuyor: Cibaliya kampının ardından Megazi Mülteci Kampı’na da saldırdı

İsrail'in bombaladığı Gazze'de can kaybı 9 bin 770'i geçti. Endonezya Hastanesi ve Megazi Mülteci Kampı'na da saldırılar devam etti. Kampta çoğunluğu çocuk, 51 kişinin öldüğü belirtildi.

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu ve bölgede yaşayan Filistinliler'in ya İrlanda'ya da çöle sürülmesi gerektiğini söyledi.