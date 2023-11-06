Batı Şeria’da katliam hazırlığı! İsrail istiyor ABD veriyor: 24 bin tüfek kimin eline geçecek?

ABD her ne kadar silahları İsrail 'in haklarında detaylı bilgi vermediği "I.N.P. kontrollü birimlerin" teslim edileceğini iddia etse de polisi deneyleyen aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, geçtiğimiz ay yerleşim yerlerime silah sağlama sözü vermişti. ABD'li yetkililer ise İsrail'den gelen talebin önceki taleplerden farklı olduğunu, İsrailli yetkililerin tüfeklerin sivil gruplara verilebileceğinin açıkça belirtildiğine dikkat çekiyor.

ABD'DEN İSRAİL'E 14 MİLYAR DOLARLIK EK YARDIM

ABD İsrail'e, ordunun şu anda Gazze'yi vurmak için kullandığı mühimmatlar da dahil olmak üzere çok çeşitli silahlar satıyor. Biden, Kongre'den İsrail'e 14 milyar dolarlık ek askeri yardım talebinde bulundu.

"Doğru ellerde silah hayat kurtarır" diyen İsrailli bakan Ben Gvir, İsrailli sivilleri silahlandıracağını belirtirken Filistinlileri ise açıkça tehdit ediyor.

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE YERLEŞİMCİLERİ SİLAHLANDIRIYOR

Ben Gvir'in ekim ayı sonunda yayımladığı bir fotoğrafta sivillere silah dağıtması, Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırılarının endişeyi artırmasına yol açtı. ABD'nin İsrail'e saldırı tüfeği temin etmesine yardımcı olan isimler ise İsrail'in dokuz milyon vatandaşının neredeyse beşte bir oranında Filistinli olduğunu belirtti.

Sürecin başında Itamar Ben Gvir'in yer alması ise Filistinlilere yönelik büyük çaplı bir yerleşimci saldırısı endişelerini artırıyor.

FİLİSTİNLİLERİN KATLEDİLDİĞİ OLAYIN FOTOĞRAFI ODASINDA

Ben Gvir'in 2020 yılına kadar sahip olduğu oturma odasında 1994'te Batı Şeria'daki bir camide 29 Filistinlinin öldürüldüğü katliamın fotoğrafını sergiliyordu. Ben Gvir'in siyasi partisi Yahudi Gücü'nün 10 Ekim'de yaptığı açıklamada Batı Şeria'daki yerleşim yerleri başta olmak üzere İsrailli sivillere 10 bin tüfek dağıtılacağı belirtildi. Ben Gvir, ayrıca, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bin ayrı yerden silahların temin edilebileceğini belirtti. 57 şehir ve kasaba ismi veren Ben Gvir'in açıkladığı listede ise Batı Şeria yer almıyordu.

Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti son 20 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu belirtiyor.