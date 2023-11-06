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Batı Şeria’da katliam hazırlığı! İsrail istiyor ABD veriyor: 24 bin tüfek kimin eline geçecek?

Soykırımcı İsrail ABD’den 24 bin saldırı tüfeği talep ediyor. İsrail’in talep ettiği tüfekler ABD’de soru işaretlerine yol açarken Batı Şeria’da büyük bir katliamın hazırlığı olarak görülüyor. ABD’den talep ettiği tüfekleri polise teslim edeceğini söyleyen İsrail, Yahudi yerleşimcileri mi silahlandıracak? 24 bin tüfek kimin eline geçecek?

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 15:40 Güncelleme 06 Kasım 2023, 16:11
Batı Şeria’da katliam hazırlığı! İsrail istiyor ABD veriyor: 24 bin tüfek kimin eline geçecek?

Soykırımcı İsrail'in arkasında katliamı seyreden ve ateşkes çağrılarını reddederek İsrail'in etnik temizliğine ön ayak olan ABD, İsrail'e silah gönderme konusunda ise henüz Tel Aviv'in taleplerini karşılayamıyor. ABD İsrail hükümetinin talep ettiği 24 bin saldırı tüfeğinin Batı Şeria'daki İsrailli "sivil milislerin" eline geçmesinden endişe ediyor. İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik her geçen gün katbekat artan yerleşimci terörünü artırmak için İsraillileri silahlandırıyor ve açıkça büyük bir katliam hazırlığı yapıyor.

24 BİN TÜFEK KİMİN ELİNE GEÇECEK?

İsrail'in ABD'den talep ettiği üç yarı otomatik ve otomatik tüfeğin değeri 34 milyon dolar değerinde ve doğrudan Amerikalı silah üreticilerinden sipariş ediliyor. Fakat tüfeklerin İsrail'e teslim edilmesi için Dışişleri Bakanlığının ve Kongre'nin onayı gerekiyor. İsrail tüfeklerin ulusal polis gücü tarafından kullanılacağını belirtirken New York Times ise İsrailli sivillere de teslim edilebileceğini belirtiyor.

ABD'Yİ KARIŞTIRAN SORU

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta kongre komitelerine satışla ilgili gayriresmi bir bildirimde bulunması endişeleri açığa çıkardı ve bakanlığım İsrail'e silahları nasıl kullanmayı planladığı konusunda daha sert sorular sorması yönünde talep oluşturdu.

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YERLEŞİMCİ TERÖRÜ KATBEKAT ARTTI

İşgal altındaki Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler de dahil olmak üzere 1000 kasaba ve şehirde İsrailli sivillere silah sağlama sözü veren İsrail, cephaneliğini artırmaya çalışıyor. İsrail yerleşimciler, yıllardır Filistinlileri topraklarından sürmekle kalmıyor, Filistinlilerin itildiği bölgelere yönelik her türlü saldırıda da bulunuyor. Yerleşimcilerin tacizleri özellikle son yıllarda çok daha fazla artış gösterdi.

BEN GVİR AÇIKÇA İLAN ETTİ: SİVİLLER SİLAHLANDIRILIYOR

ABD her ne kadar silahları İsrail'in haklarında detaylı bilgi vermediği "I.N.P. kontrollü birimlerin" teslim edileceğini iddia etse de polisi deneyleyen aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, geçtiğimiz ay yerleşim yerlerime silah sağlama sözü vermişti. ABD'li yetkililer ise İsrail'den gelen talebin önceki taleplerden farklı olduğunu, İsrailli yetkililerin tüfeklerin sivil gruplara verilebileceğinin açıkça belirtildiğine dikkat çekiyor.

ABD'DEN İSRAİL'E 14 MİLYAR DOLARLIK EK YARDIM

ABD İsrail'e, ordunun şu anda Gazze'yi vurmak için kullandığı mühimmatlar da dahil olmak üzere çok çeşitli silahlar satıyor. Biden, Kongre'den İsrail'e 14 milyar dolarlık ek askeri yardım talebinde bulundu.

"Doğru ellerde silah hayat kurtarır" diyen İsrailli bakan Ben Gvir, İsrailli sivilleri silahlandıracağını belirtirken Filistinlileri ise açıkça tehdit ediyor.

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE YERLEŞİMCİLERİ SİLAHLANDIRIYOR

Ben Gvir'in ekim ayı sonunda yayımladığı bir fotoğrafta sivillere silah dağıtması, Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırılarının endişeyi artırmasına yol açtı. ABD'nin İsrail'e saldırı tüfeği temin etmesine yardımcı olan isimler ise İsrail'in dokuz milyon vatandaşının neredeyse beşte bir oranında Filistinli olduğunu belirtti.

Sürecin başında Itamar Ben Gvir'in yer alması ise Filistinlilere yönelik büyük çaplı bir yerleşimci saldırısı endişelerini artırıyor.

FİLİSTİNLİLERİN KATLEDİLDİĞİ OLAYIN FOTOĞRAFI ODASINDA

Ben Gvir'in 2020 yılına kadar sahip olduğu oturma odasında 1994'te Batı Şeria'daki bir camide 29 Filistinlinin öldürüldüğü katliamın fotoğrafını sergiliyordu. Ben Gvir'in siyasi partisi Yahudi Gücü'nün 10 Ekim'de yaptığı açıklamada Batı Şeria'daki yerleşim yerleri başta olmak üzere İsrailli sivillere 10 bin tüfek dağıtılacağı belirtildi. Ben Gvir, ayrıca, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bin ayrı yerden silahların temin edilebileceğini belirtti. 57 şehir ve kasaba ismi veren Ben Gvir'in açıkladığı listede ise Batı Şeria yer almıyordu.

Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti son 20 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu belirtiyor.

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