ABD’li Yahudi senatör Bernie Sanders’tan İsrail’in katliamlarına tepki: Masum İnsanların katledilmesini durdurun | ABD İsrail’e çok para aktarıyor

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.
Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.
Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.
Her fırsatta insan hakları dersi veren Batılı ülkeler ise konu İsrail olunca yapılan katliama kulaklarını tıkadı.
Ne bir tepki ne bir kınama ne de yaptırım uyguladı. ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok AB ülkesi lideri soluğu İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun yanında aldı. Sırtını sıvazladı uzun uzun sarıldı.
Son olarak mülteci kamplarını da vuran ve aralarında kadın ve çocukların olduğu binlerce masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de ABD'li Yahudi senatör Bernie Sanders'tan geldi.
ABD'Lİ YAHUDİ SENATÖR BERNİE SANDERS'TAN "İSRAİL'İN KATLİAMLARINI DURDURUN" ÇAĞRISI
Kendisi de bir Yahudi olan ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının durdurulması için çağrıda bulundu.
"ABD'NİN İSRAİL'E HER YIL 3.8 MİLYAR DOLAR DESTEK SAĞLADIĞI BÜYÜK BİR SIR DEĞİL"
Twitter hesabından paylaştığı videoda, Gazze'de yaşananlar için "Modern tarihin en korkunç anlarından biri" tanımlaması yapan Sanders, "Gazze'de izlediğim şey modern tarihin en korkunç anlarından biri. Ama şu anda yaptıkları şey ayrım gözetmeksizin mülteci kamplarını bombalamak, ambulansları bombalamak, uluslararası hukuku ihlal ederek binlerce masum erkek, çocuk ve kadını öldürmek. Kabul edilemez. Buna bir son verilmelidir. ABD'nin İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar destek sağladığı büyük bir sır değil. Şimdi parayı istemediklerini söyleyebilirler, tamam. Ancak paramızı alacaklarsa ve Biden onlara daha fazla vermek istiyorsa, Amerikan değerlerini savunduğumuz şeyleri, medeni dünyanın savunduğu şeyleri rencide edemeyeceklerini kabul etmeleri gerekir." dedi.
"MASUM İNSANLARIN KATLEDİLMESİNİ DURDURUN"
Sanders, açıklamasının devamında, "Korkunç insani felaketle başa çıkmamız gerekiyor. Demek istediğim insanların suyu yok. Yiyecekleri yok, hastaneleri bombalandı. Bu tam bir felaket. Ve binlerce insanın öldüğünü görmenin eşiğindeyiz. Bu yerle birlikte yüz binlerce insan nereye gidiyorlar. Evlerine dönebilecekler mi? Birçoğu Birleşmiş Milletler Tesislerinde aşırı kalabalık koşullarda yaşıyor. Ver bu arada BM, 60'tan fazla yardım görevlisini hayatını kaybetti. Yani insani bir felaketle kaşı karşıyayız. ABD İsrail'e çok para aktarıyor. Ve bizim görevimiz de şunu söylemek; evet kedinizi savunma hakkınız var. Filistinli çocuklar da İsrailli çocuklar kadar, Amerikalı çocuklar kadar önemli. Masum İnsanların katledilmesini durdurun." ifadelerini kullandı.