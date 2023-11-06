ABD’li Yahudi senatör Bernie Sanders’tan İsrail’in katliamlarına tepki: Masum İnsanların katledilmesini durdurun | ABD İsrail’e çok para aktarıyor





"ABD'NİN İSRAİL'E HER YIL 3.8 MİLYAR DOLAR DESTEK SAĞLADIĞI BÜYÜK BİR SIR DEĞİL"

Twitter hesabından paylaştığı videoda, Gazze'de yaşananlar için "Modern tarihin en korkunç anlarından biri" tanımlaması yapan Sanders, "Gazze'de izlediğim şey modern tarihin en korkunç anlarından biri. Ama şu anda yaptıkları şey ayrım gözetmeksizin mülteci kamplarını bombalamak, ambulansları bombalamak, uluslararası hukuku ihlal ederek binlerce masum erkek, çocuk ve kadını öldürmek. Kabul edilemez. Buna bir son verilmelidir. ABD'nin İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar destek sağladığı büyük bir sır değil. Şimdi parayı istemediklerini söyleyebilirler, tamam. Ancak paramızı alacaklarsa ve Biden onlara daha fazla vermek istiyorsa, Amerikan değerlerini savunduğumuz şeyleri, medeni dünyanın savunduğu şeyleri rencide edemeyeceklerini kabul etmeleri gerekir." dedi.



"MASUM İNSANLARIN KATLEDİLMESİNİ DURDURUN"

Sanders, açıklamasının devamında, "Korkunç insani felaketle başa çıkmamız gerekiyor. Demek istediğim insanların suyu yok. Yiyecekleri yok, hastaneleri bombalandı. Bu tam bir felaket. Ve binlerce insanın öldüğünü görmenin eşiğindeyiz. Bu yerle birlikte yüz binlerce insan nereye gidiyorlar. Evlerine dönebilecekler mi? Birçoğu Birleşmiş Milletler Tesislerinde aşırı kalabalık koşullarda yaşıyor. Ver bu arada BM, 60'tan fazla yardım görevlisini hayatını kaybetti. Yani insani bir felaketle kaşı karşıyayız. ABD İsrail'e çok para aktarıyor. Ve bizim görevimiz de şunu söylemek; evet kedinizi savunma hakkınız var. Filistinli çocuklar da İsrailli çocuklar kadar, Amerikalı çocuklar kadar önemli. Masum İnsanların katledilmesini durdurun." ifadelerini kullandı.

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