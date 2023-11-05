Katil İsrail'in soykırımına karşı çıkan Yahudi aktivist Londra'da tutuklandı! "Suç ortağı olmanızı istiyor"

Dünya 31 gündür İsrail'in Gazze'deki soykırımına şahit oluyor.
Sivil ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, fosfor bombaları kullanarak insanlık suçu işlemeye devam ediyor.
İşgalci İsrail camileri, hastaneleri, okulları vurmaya devam ederken katledilenlerin sayısı 10 bine dayandı.
Dünya katliama karşı ses yükseltmeye devam ediyor.
Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen katliama, Batılı devletler de destek vermeye devam ediyor.
YAHUDİ İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSUNDAN İSRAİL'E PROTESTO
Öte yandan Batı'da bu haksızlığa ve zalimliğe tepki gösteren de pek çok insan var.
Bunlardan biri olan Yahudi İnsan Hakları Savunucusu Yael Kahn, önceki gün Londra'da İsrail'e yönelik bir protesto gerçekleştirdi.
"İSRAİL GAZZE'DE SUÇ ORTAĞI OLMANIZI İSTİYOR"
Ailesi de Naziler tarafından katledilen Yael Kahn, İsrail'in Neo Nazi bir ülke haline dönüştüğünü vurguladı.
Filistinlilerin soykırıma uğradığına dikkat çekti. Kahn, "Doğduğum ülke İsrail, Gazze'de suç ortağı olmanızı istiyor" dedi ve "Daha iyi değiliz, daha kötüyüz. Güneş doğmuyor. Yazıklar olsun" diye ekledi. Kahn, Gazze'de gerçekleşen bu soykırıma Yahudi olarak karşı çıktığını ifade etti.
TUTUKLANDI
Yahudi İnsan Hakları savunucusu kadın işte bu eylemi nedeniyle Londra'da tutuklandı. İsrail zulmüne karşı çıkmanın bile Avrupa ülkelerinde tutuklanma nedeni olması ise Batı'nın ikiyüzlü tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.