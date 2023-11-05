Katil İsrail'in soykırımına karşı çıkan Yahudi aktivist Londra'da tutuklandı! "Suç ortağı olmanızı istiyor"

Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen katliama, Batılı devletler de destek vermeye devam ediyor.

YAHUDİ İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSUNDAN İSRAİL'E PROTESTO

Öte yandan Batı'da bu haksızlığa ve zalimliğe tepki gösteren de pek çok insan var.

Bunlardan biri olan Yahudi İnsan Hakları Savunucusu Yael Kahn, önceki gün Londra'da İsrail'e yönelik bir protesto gerçekleştirdi.