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Katil İsrail'in savunuculuğunu yapan İngiliz BBC'ye Gazze tepkisi: Merkezin önünde bebek ceset torbası koydular

Son dakika haberleri... Dünyanın her yerinde katil İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösterilirken özellikle Batı medyasında Netanyahu'nun sırtı sıvazlanıyor. Bu kuruluşların başını ise İngiliz BBC çekiyor. Duruma tepki gösteren bir grup, saldırıların 30. gününde BBC'nin İskoçya'daki merkezine bebek ceset torbası koydu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 16:48 Güncelleme 05 Kasım 2023, 17:11
Katil İsrail’in savunuculuğunu yapan İngiliz BBC’ye Gazze tepkisi: Merkezin önünde bebek ceset torbası koydular

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yapıyor. 30 gündür sistematik bir soykırım yapan İsrail, bugüne kadar 10 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

İsrail'in gözünü kan bürümüşken Batı medyası Netanyahu'nun her defasında sırtını sıvazladı.

Soykırımcı İsrailin hastane saldırısına İngiliz kılıfı! BBCnin skandal haberi ortaya çıktı: Hastane ve okulların altında Hamas tünelleri var

Bu kuruluşların en başında da İngiliz BBC geliyor. BBC o kadar kendini kaybetti ki İsrail ordusunun hastane vurmasını bile meşrulaştırmaya çalıştı.

İNGİLİZ BBC'DEN KATLİAMA KILIF
Küresel medya çetesinin başını çeken BBC, dün yaptığı haberde "Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?" diyerek adeta katliama kılıf hazırladı. İsrail'in fosfor bombası kullanmasıyla ilgili haber yapamayan İngiliz medyasının, İsrail'e hedef göstermesi tepki çekti.

Türkiyeye fosfor bombası iftirası atan İngiliz BBC belgeli savaş suçunu sansürledi: Gazzede beyaz fosfor kullandığını anlatan muhabirinin yayınını kesti

YAYINI KESTİLER
Öte yandan BBC, bir diğer haberinde İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını anlattığı esnada muhabirinin yayınını kesti.

Muhabirin sözlerinin ardından sunucu teknik aksaklık bahanesine sığınarak, "Tabii burada çok zor ve tehlikeli şartlarda yayın yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN SÖZCÜSÜ
Adeta İsrail'in sözcülüğünü üstlenen BBC, saldırı ile ilgili İsrailli kaynaklara yer verirken Filistin'i ise yok sayıyor.

FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNDEN KATİLİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPAN BBC'YE DERS!
İskoçya'da Filistin'e destek gösterileri yapan bir grup, Gazze'de yapılan soykırıma destek çıkarak manipülasyon yayınları yapan BBC'nin İskoçya Genel Merkezi'nin kapısının önüne ceset torbaları bıraktılar.

Filistin'e destek veren protestoculardan BBC'ye tepki!

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