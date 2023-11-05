Katil İsrail’in savunuculuğunu yapan İngiliz BBC’ye Gazze tepkisi: Merkezin önünde bebek ceset torbası koydular

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yapıyor. 30 gündür sistematik bir soykırım yapan İsrail, bugüne kadar 10 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
İsrail'in gözünü kan bürümüşken Batı medyası Netanyahu'nun her defasında sırtını sıvazladı.
Bu kuruluşların en başında da İngiliz BBC geliyor. BBC o kadar kendini kaybetti ki İsrail ordusunun hastane vurmasını bile meşrulaştırmaya çalıştı.
İNGİLİZ BBC'DEN KATLİAMA KILIF
Küresel medya çetesinin başını çeken BBC, dün yaptığı haberde "Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?" diyerek adeta katliama kılıf hazırladı. İsrail'in fosfor bombası kullanmasıyla ilgili haber yapamayan İngiliz medyasının, İsrail'e hedef göstermesi tepki çekti.
YAYINI KESTİLER
Öte yandan BBC, bir diğer haberinde İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını anlattığı esnada muhabirinin yayınını kesti.
Muhabirin sözlerinin ardından sunucu teknik aksaklık bahanesine sığınarak, "Tabii burada çok zor ve tehlikeli şartlarda yayın yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.