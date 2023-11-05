İsrailli doktorlardan kan donduran mektup! Gazze’deki hastanelerin vurulması talep edildi: Hastaneleri hedef almak ordu için bir zorunluluktur





ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK 10 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te katil İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.