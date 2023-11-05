İsrailli doktorlardan kan donduran mektup! Gazze’deki hastanelerin vurulması talep edildi: Hastaneleri hedef almak ordu için bir zorunluluktur

Soykırımcı İsrail günlerdir, Gazze'yi ölüm çemberine almış durumda. Sivillerin bulunduğu her noktayı hedef zalim İsrail bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atıyor.
Soykırımcı İsrail günlerdir, Gazze'yi ölüm çemberine almış durumda. Sivillerin bulunduğu her noktayı hedef zalim İsrail bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atıyor.
HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR BATI SESSİZ KALIYOR
Katil İsrail tarafından dünyanın gözü önünde sistematik şekilde işlenen soykırımda fosfor bombasının kullanılması dahil her türlü savaş suçu işlenirken, Batı ikiyüzlü tavrı ile bu vahşete sessiz kalıyor.
HASTANELER HEDEF ALINDI
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa, Nasr Çocuk, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastaneleri ile tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerini hedef almış, saldırılarda yüzlerce kişi ölmüş ve yaralanmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Kızılhaç ve birçok uluslararası örgüt hastanelerin hedef alınmasına tepki göstermişti.
ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK 10 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.
Batı Şeria ve Kudüs'te katil İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.
İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.
İSRAİLLİ DOKTORLARDAN KAN DONDURAN MEKTUP
Tüm bu yaşananların gölgesinde yaklaşık 1000 İsrailli doktor, kan donduran bir mektuba imza attı. İşgal altındaki Gazze'de hastanelerin vurulması talep edilirken, "Hastaneleri hedef almak ordu için bir zorunluluktur!" dedi.
Mektupta şu ifadelere yer verildi:
"Gazzeliler, Batı ahlakını istismar etmek için hastaneleri terör yuvasına çevirmeyi uygun gördüler. Kendilerine yıkım getirenler onlardır, terör her yerde ortadan kaldırılmalıdır. Terör karargahlarına saldırmak İsrail ordusunun hakkı ve görevidir. Hastaneleri hedef almak ordu için bir zorunluluktur."
İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DEKİ HASTANELERİ YİNE HEDEF GÖSTERDİ
Öte yandan İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırarak saldırılarını artırdığı Gazze Şeridi'nde yerinden edilen 1,5 milyon insanın on binlercesi ve yaralılar için sığınma merkezine dönüşen hastaneleri yine hedef gösterdi.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, yoğun abluka ve saldırı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığını iddia etti.
Gazze Şeridi'ndeki Katar, Şifa ve Endonezya hastanelerinin Hamas tarafından kullanıldığını ileri süren Hagari, sunduğu bazı ses kayıtları, fotoğraflar ve grafiklerin iddialarına delil olduğunu savundu.
Hagari, "Bizler Gazze Şeridi'nde hastane veya ambulansları vurmak istemiyoruz." iddiasında bulundu.
İsrail ordusunun ablukanın sıkılaştırıldığı ve bombardımanın devam ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyine sivillerin göç etmesi için havadan ilan, telefon ve kısa mesaj aracılığıyla uyarı gönderdiğini paylaşan Hagari, "kuzeyden güneye tahliye için açıklanan güvenli yolun bölgedeki İsrail askerlerine Hamas unsurlarının saldırması sonucu kapandığını" öne sürdü.