Kassam Tugayları katil İsrail ordusunun araçlarını vurdu! Hamas, İsrail tankına bayrağını dikti

Kassam Tugayları, İsrail'e ait araçları böyle imha etti

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.