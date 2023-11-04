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Kassam Tugayları katil İsrail ordusunun araçlarını vurdu! Hamas, İsrail tankına bayrağını dikti

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor. Karadan Gazze'ye girmek isteyen işgalciler Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugaylarının büyük direnişiyle karşılaşıyor. Kassam Tugayları, El Şati Kampı ve Şeyh Radvan Mahallesi'nde İsrail güçleriyle çatıştığı, son 48 saatte 24 aracı imha ettiği ve bunlardan birini ele geçirip Hamas bayrağını astığı görüntüleri yayınladı.

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Giriş Tarihi 04 Kasım 2023, 23:09 Güncelleme 05 Kasım 2023, 07:10
Kassam Tugayları katil İsrail ordusunun araçlarını vurdu! Hamas, İsrail tankına bayrağını dikti

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor.

Kassam Tugayları, İsrail'e ait araçları böyle imha etti

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

Gazze'de elektiriği, suyu, interneti, gıda ve ilaç girişini kesen İsrail camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak kadın çocuk demeden katlediyor.

Karadan Gazze'ye girmek isteyen işgalciler Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugaylarının büyük direnişiyle karşılaşıyor.




EL-KASSAM TUGAYLARI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI: BİR ARACA HAMAS BAYRAĞI ASTILAR
İzzeddin el-Kassam Tugaylar işgalci İsrail ordusuna ait bir tankı imha ettikleri anın görüntüsünü paylaştı.

Kassam Tugayları, El Şati Kampı ve Şeyh Radvan Mahallesi'nde İsrail güçleriyle çatıştığı, son 48 saatte 24 aracı imha ettiği ve bunlardan birini ele geçirip Hamas bayrağını astığı görüntüleri yayınladı.

İşgal tankları böyle imha edildi! İzzeddin El-Kassam Tugayları görüntüleri paylaştı

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