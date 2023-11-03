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Soykırımcı İsrail, Şifa Hastanesi’ndeki ağı yaralıları sınıra götüren ambulansı hastane bahçesinde vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi... İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu. Yaralıları taşıyan ambulans konvoyu da bombalandı. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 18:03 Güncelleme 03 Kasım 2023, 18:59
Soykırımcı İsrail, Şifa Hastanesi’ndeki ağı yaralıları sınıra götüren ambulansı hastane bahçesinde vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail savaş uçakları Şifa Hastanesi'nin bahçesindeki ambulansları vurduktan sonra Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı.Sabah Saatlerinde de Kudüs Hastanesi bombaların hedefi olmuştu.



Akşam saatlerinde İsrail savaş uçakları Şifa Hastanesi'nin ana girişini bombaladı. İkinci saldırı ise önceki saldırılarda yaralanan ve durumu ağır olanları Refah Sınır Kapısı'na götürecek olan ambulans konvoyu yapıldı.



Saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.



FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI: ŞİFA HASTANESİ'NİN ÖNÜNDE YAŞANAN SALDIRI BİR KATLİAM
Filistin Sağlık Bakanlığı Şifa Hastanesi'nin önünde yaşanan saldırının bir katliam olduğunu açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin ana jeneratörünün yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat içinde kapanabileceğini duyurarak, dünyaya insani felaket uyarısı yapmıştı.



YARALILARIN TAHLİYESİ İÇİN "DÜNYAYA ÇAĞRI"
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'ndeki yaralıların Mısır'a tahliyesi için Uluslararası Kızılhaç'ın da İsrail'den güvence alamadığını açıkladı.

Tüm dünya ülkelerine, halklara ve uluslararası kuruluşlara seslenen Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenevre Konvansiyonu'nun 4. maddesi gereği uluslararası insancıl hukuka göre yaralıların hayatını kurtarmak için dünyadaki herkese sorumluluğu üstlenmesi çağrısı yaptı.

Bakanlık, Gazze merkezindeki Şifa Hastanesi'nden bir konvoyun yaralıları taşımak için yerel saatle 16.00'da hareket edeceğini duyurmuştu.



ÖNCE ŞİFA SONRA ENDONEZYA HASTANESİNİ VURDU
İsrail savaş uçakları Şifa Hastanesi'nin bahçesinin ardından Endonezya Hastanesi'ni vurdu.

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