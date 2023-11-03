Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Gazze’de yaşananlara tepki göstermeyen taş kalplidir

Dağıstan'daki olayların Rusya'da karışıklık çıkarmak isteyen ülkelerce kışkırtıldığını vurgulayan Putin, "(Gazze'de) Orada yaşanan dehşet doğrultusunda bir kıvılcım yakmak kolay oluyor. Acı çeken, kanlar içindeki çocuklara baktığınızda yumruklarınızı sıkıyorsunuz ve gözleriniz yaşarıyor. Herhangi normal bir insanın da buna tepkisi böyle olur. Eğer böyle bir tepki vermiyorsa, o zaman kalbi yoktur, taş kalplidir." ifadelerini kullandı.
Putin, Dağıstan'da yaşayanlara saldırarak Filistin'e yardım edilemeyeceğinin de altını çizdi.
ABD'nin Yahudileri destekliyormuş gibi görünmeye çalıştığını anlatan Putin, "Bir yandan da Ukrayna'daki ajanlarının elleriyle Rusya'da Yahudi katliamı örgütlemeye çalışıyorlar. Bu kesinlikle inanılmaz bir rezalet. Bu bir çeşit sapkınlıktır." dedi.
"UKRAYNA'DAKİ SİLAHLAR TALİBAN'A GİDİYOR"
Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin de konuşan Putin, Rusya'nın yolsuzlukla ilgili sorunları olduğunu ve bununla mücadele ettiğini ancak Ukrayna'daki yolsuzluğun son derece yüksek olduğunu söyledi.
Putin, Ukrayna'da yolsuzluğun neredeyse yasal bir hale getirildiğini savunarak, "ABD bu yolsuzlukla mücadele ediyor ama hiçbir işe yaramıyor ve yaramayacak. Şimdi Ukrayna'da ekonomik ve siyasi elitleri değiştirmeyi planlıyorlar ancak her şey olduğu gibi devam edecek." dedi.
Ukrayna'ya verilen silahların da karaborsada satıldığını dile getiren Putin, "Şimdi Ukrayna'dan silahların Orta Doğu'ya gittiğini söylüyorlar. Elbette silahlar gidiyor çünkü satıyorlar. Taliban'a satıyorlar oradan da herhangi bir yere gidiyor." diye konuştu.