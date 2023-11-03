Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Gazze’de yaşananlara tepki göstermeyen taş kalplidir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'de bir dehşet yaşandığını belirterek, "Acı çeken, kanlar içindeki çocuklara baktığınızda yumruklarınızı sıkıyorsunuz ve gözleriniz yaşarıyor. Herhangi normal bir insanın da buna tepkisi böyle olur. Eğer böyle bir tepki vermiyorsa, o zaman kalbi yoktur, taş kalplidir." dedi.





Putin, başkent Moskova'da Rusya Federasyonu Sivil Odası ile gerçekleştirdiği toplantıda gündemdeki çeşitli konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rus ekonomisinin her alanda bağımsız ve egemen olması gerektiğini vurgulayan Putin, "Rus ekonomisi kilit alanlarda hem hayatta kalmak hem de ileriyle gitmek için kendi kendine yeterli olmalıdır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın artık bir "benzin istasyonu" olmayacağını belirten Putin, "Tüm bunlar değiştiğinde, kendi kendimize yeterli hale geldiğimizde, bizi bazı birliklerden dışlamak isteyenlerin sayısı da azalacak. Özür dilemek ve Rusya'yı çok çeşitli faaliyet alanlarında birlikte çalışmaya davet etmek isteyenlerin sayısı ise artacak." dedi.