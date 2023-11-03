Nasrallah’ın büyük konuşması başladı: Hizbullah İsrail’e karşı savaş ilan edecek mi? ABD’den flaş iddia: Wagner devreye mi giriyor?

İsrail 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım uyguluyor. Batı'yı arkasına alan İsrail, tüm uyarılara rağmen karadan ve havadan saldırıya devam ederken Hizbullah ise Lübnan sınırından İsrail'in kuzeyine roket, havan topu ve füze gönderiyor. Topyekûn bir savaşa girmek istemeyen İsrail, Hizbullah'ın adımlarını dikkatle takip ederken ikinci cephe iddiası ise her geçen gün güçleniyor.

NASRALLAH İSRAİL'E KARŞI SAVAŞ İLAN EDECEK Mİ?

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah tüm dünyanın günlerdir beklenen konuşmasına başladı. İsrail'e savaş ilan edeceği düşünülen Nasrallah'ın neler söyleyeceği ise bütün dünya tarafından merakla bekleniyor. Lübnan'da Nasrallah'ın yapacağı konuşma için hazırlıklar tamamlanırken milyonların aklından geçen ise tek bir soru: Nasrallah İsrail'e karşı savaş ilan edecek mi?

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"AKSA TUFANI BİRÇOK CEPHEYE YAYILDI"

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Filistinli şehitlere dua ederek söze başladı ve "Aksa Tufanı birçok cepheye yayıldı." dedi. Sİyonistler ile yapılan bu savaş kadar şer'İ bir savaş bulamazsınız. Bu açıkça Allah yolunda bir savaştır." dedi. ğer tam meşruiyete sahip bir savaş aramak istiyorsak, İsrail'le mücadele gibi bir savaş yoktur

"BU HALKIN EŞİ BENZERİ YOK"

Şehit ailelerine baş sağlığı dileyen Nasrallah, "Bu halkın dünyada eşi benzeri yoktur. Gazze halkı ve Gazzeliler, televizyonlarda izlediğimiz bu insanlar, toprağın altından çıkarken bağırarak "Direnişe feda olsun" "Aksa'ya feda olsun" diyor. Bu gerçek bir halktır." şeklinde konuştu.

Konuşmalarını Lübnan'ın bugünkü durumuna göre yapacağına dikkat çeken Nasrallah, dünyanın dört bir köşesinde Filistin için ayağa kalkan halklara teşekkür etti.

Mahmud Abbas yönetimini açıkça suçlayan Nasrallah, binlerce Filistinlinin İsrail'in elinde yıllardır esir olduğunu belirtirken mevcut Filistin yönetiminin durumu daha da zorlaştırdığını söyledi. Kudüs'ün son aylarda büyük baskıya maruz kaldığını söyleyen nasrallah "67 yılından bu yana böyle bir baskı görülmedi." dedi. Gazze'nin 20 yıldır abluka altında olduğuna dikkat çeken Nasrallah Batı Şeria'daki yeni yerleşim yerlerinin de Abbas yönetimi tarafından görmezden gelindiğini belirtti.

HİZBULLAH'IN İKİ SEÇENEĞİ

İsrail'in en büyük destekçisi ABD merkezli düşünce kurulu Foundation for Defence of Democraties Nasrallah'ın yarın yapacağı konuşma ile ilgili bir değerlendirme yayımladı. Jonathan Schanzer imzalı analizde Nasrallah'ın önünde iki seçenek olduğuna dikkat çekildi.