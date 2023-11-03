Katil İsrail’in bombaladığı küçük Rital yürekleri burktu: Beni bombaladılar

Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.



Katil İsrail'in bombaladığı Gazzeli küçük Rital, saldırılardan evinin bombalandığı sırada sağ kurtuldu. Annesi ve kız kardeşi hayatını kaybederken ailesinin diğer üyeleri ise enkaz altında kaldı.



Rita'nın bir Filistinli ile yaptığı diyalok gündem oldu. Rital'ya, "Adın ne? Sana ne oldu?" sorusuna, "Adım Rital, beni bombaladılar" sözleri ile verdiği cevap yürekleri dağladı.



İşte Rital ve konuşmaları

- Nasılsın? Adın ne?

- Rital.

- Sorun ne Rital? Sana ne oldu?

- Beni bombaladılar.

- Kim?

- İsrail ordusu.

- İyi misin?

- Evet.

- Rital bombalama yarın sona erecek. Çok güzel bir kız olacaksın ve seni tekrar ziyarete geleceğiz. Tamam mı Rital?