Gazze semalarında kritik uçuş! ABD insansız hava araçları Yunanistan’dan havalandı: 3 saat boyunca bölgeyi taradılar

PENTAGON GAZZE'DE BİLİNENDEN DAHA AKTİF

Soykırım destekçisi ABD ordusu, İsrail'e gemi, bomba ve top mermileri dahil her türlü askeri yardımı sağlıyor. 7 Ekim'den bu yana Orta Doğu'ya iki uçak gemisi ve yüzlerce asker konuşlandıran ABD, onlarca komandoyu da rehineleri kurtarmak için tavsiyeler vermek üzere İsrail'e gönderildi.

ABD'nin İsrail'e bilinen tüm desteğinin yanı sıra Gazze semalarındaki uçuşları Pentagon'un rehineleri kurtarma görevinde daha aktif bir rol üstlendiğini gösteriyor.

YUNANİSTAN'DAN HAVALANDILAR

ABD insansız hava araçlarının uçuşları Gazze'nin güney bölgesinde yoğunlaşıyor. Uçuşları takip eden havacılık araştırmacısı Amelia Smith, en az altı ayrı MQ-9 uçağının bölgede olduğunu belirtiyor. Söz konusu altı uçak yaklaşık üç saat boyunca 24 bin ila 26 bin feet yükseklikte gezindi. Yunanistan üzerinden havalanan insansız hava araçları Gazze'de üç saat dolaştıktan sonra Girit adasına döndü.

ABD Hava Kuvvetlerinin ilk "avcı-katil" insansız hava aracı olarak tasarlanan MQ-9, gelişmiş sensörleri ve bir alanın üzerinde tek seferde 20 saatten fazla dolaşabilme yeteneği dolayısıyla gözetleme görevlerinde kullanılıyor. MQ-9'lar daha önce Irak, Afganistan ve Suriye'de kullanıldı.