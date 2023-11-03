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Gazze semalarında kritik uçuş! ABD insansız hava araçları Yunanistan’dan havalandı: 3 saat boyunca bölgeyi taradılar

ABD insansız hava araçları Gazze’de görüldü. Soykırımcı İsrail’in kara saldırısına başladığı günlerde Gazze semalarında ABD uçuşları göze çarptı. Yunanistan’dan havalanıp 3 saat boyunca Gazze semalarında dolaşan ABD insansız hava araçları, Pentagon’un İsrail’e desteğinin bilinenden daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 12:07 Güncelleme 03 Kasım 2023, 12:41
Gazze semalarında kritik uçuş! ABD insansız hava araçları Yunanistan’dan havalandı: 3 saat boyunca bölgeyi taradılar

İsrail haftalardır dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım uyguluyor. Batı ülkelerinin, özellikle de ABD'nin desteğini arkasına alan İsrail, katliama devam ediyor; ABD ise Hamas'a destek veren bölge ülkelerini açıkça tehdit ediyor. Ateşkese karşı çıkan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, soykırımcı İsrail'e desteklerini bir kez daha belirtmek için bugün Tel Aviv'e inerken ABD insansız hava araçlarının ise dün gece saatlerinde Gazze semalarında görüldüğü bildirildi.

ABD'DEN GAZZE'DE KEŞİF UÇUŞU

New York Times, ABD'li iki savunma bakanlığı yetkilisinin ABD ordusunun Gazze Şeridi üzerinde gözetleme uçakları uçurduğunu iddia etti. Yetkililer insansız hava araçlarının rehine kurtarma çabalarına yardımcı olmak için havalandığını iddia ederken bu olay ABD'nin Gazze'ye bilinenden daha fazla müdahil olduğunu da açıkça gözler önüne seriyor.

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ABD Özel Harekât kuvvetleri tarafından işletilen MQ-9 Reaper'ların ilk olarak geçtiğimiz cumartesi günü halka açık bir uçuş takip sitesi olan Flightradar24'te tespit edilmişti. Pentagon yetkilileri ise uçağın Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlattığı 7 Ekim'den bu yana bölgede aktif olduğunu söylemişti.

REHİNELERİ ARIYORLAR

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, "silahsız" gözetleme uçuşlarının İsrail'in sahadaki operasyonlarını desteklemediğini iddia ediyor. ABD insansız hava araçlarının el-Kassam Tugaylarının elindeki rehinelerin yerini tespit etmeyi amaçladığını belirten ABD'li yetkililer; rehinelerin yaşam belirtilerini izlemek ve yerlerini tespit etmek ve İsrail Savunma Kuvvetlerine iletmekle görevlendirildi.

PENTAGON GAZZE'DE BİLİNENDEN DAHA AKTİF

Soykırım destekçisi ABD ordusu, İsrail'e gemi, bomba ve top mermileri dahil her türlü askeri yardımı sağlıyor. 7 Ekim'den bu yana Orta Doğu'ya iki uçak gemisi ve yüzlerce asker konuşlandıran ABD, onlarca komandoyu da rehineleri kurtarmak için tavsiyeler vermek üzere İsrail'e gönderildi.

ABD'nin İsrail'e bilinen tüm desteğinin yanı sıra Gazze semalarındaki uçuşları Pentagon'un rehineleri kurtarma görevinde daha aktif bir rol üstlendiğini gösteriyor.

YUNANİSTAN'DAN HAVALANDILAR

ABD insansız hava araçlarının uçuşları Gazze'nin güney bölgesinde yoğunlaşıyor. Uçuşları takip eden havacılık araştırmacısı Amelia Smith, en az altı ayrı MQ-9 uçağının bölgede olduğunu belirtiyor. Söz konusu altı uçak yaklaşık üç saat boyunca 24 bin ila 26 bin feet yükseklikte gezindi. Yunanistan üzerinden havalanan insansız hava araçları Gazze'de üç saat dolaştıktan sonra Girit adasına döndü.

ABD Hava Kuvvetlerinin ilk "avcı-katil" insansız hava aracı olarak tasarlanan MQ-9, gelişmiş sensörleri ve bir alanın üzerinde tek seferde 20 saatten fazla dolaşabilme yeteneği dolayısıyla gözetleme görevlerinde kullanılıyor. MQ-9'lar daha önce Irak, Afganistan ve Suriye'de kullanıldı.

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