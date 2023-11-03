ABD ile İsrail’in gizli projesi: Pentagon yasadışı yerleşimlere para yağdırıyor! Filistin 1947’yi yeniden yaşıyor

Soykırımcı İsrail , en büyük destekçisi ABD ile kapalı kapılar ardında pazarlık yapmaya, Filistin 'e ait toprakları yerleşimcilere vermeye devam ediyor. ABD ordusu ile yerleşimci İsrail arasında yapılan son anlaşma, Filistin topraklarının İsrail'e peşkeş çekildiği 1947'nin bir benzeri olarak tarihe geçiyor. ABD ordusunun yakın zamanda yaptığı 35 milyon dolarlık sözleşme, bir Amerikan firması ile bir İsrailli firmanın yer aldığı ortak bir girişime verildi. İsrail şirketi Y.D Ashuh Infrastructure, işgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı bir yerleşim inşa etmek de dahil olmak üzere birçok büyük ölçekli altyapı ve kamu işleri projesinde yer alıyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki toprak politikasını izleyen İsrailli kuruluş Kerem Navot'un kurucusu olan Dror Etkes, the Times'a konuştu ve "Leshem, resmi olarak Alei Zahav yerleşim yerinin mahallesi olarak kurulmuş bir İsrail yerleşim yeridir." dedi. Burada "mahalle" kavramı oldukça önemli çünkü İsrail, "yerleşim yeri" yerine "mahalle" ismini kullanarak yayılmacı politikasını dünyadan saklamaya çalışıyor. Etkes, bu tercihin İsrail'in uluslararası kınamalardan kaçmak için kullanıldığını belirtti.

YAHUDİ YERLEŞİMCİ SAYISI ÜÇ KATINA ÇIKTI

Leshem'in "fiili olarak bağımsız bir yerleşim yeri" olduğunu üzerine basa basa belirten Etkes, "Leshem'in Alei Zahav'daki yerleşimci sayısını üç katına çıkardığını tahmin ediyorum." dedi.

İnsan hakları grubu B'Tselem'den alınan verilere göre Alei Zhav'ın nüfusu 2014'te yaklaşık 1000 kişi iken 2022'de ise yaklaşık 4700'e çıktı. Etkes, ayrıca, Leshem'in Alei Zahav'ın coğrafi ayak izini üç/dört kat genişletti.

Ashush'un internet sitesine göre Leshem'deki çalışmalar, kontrollü patlamalar da dahil olmak üzere kapsamlı hafriyat çalışmalarının yanı sıra yeni inşaat için altyapı çalışmalarını da içeriyor. Fakat ne İsrailli şirket Ashush ne de Savunma Bakanlığı yapılan çalışmalar hakkında konuşuyor.

TARIM ARAZİLERİNE KANALİZASYON SUYU DÖKTÜLER, AĞAÇLARI SÖKTÜLER

Leshem, son yıllarda komşu Filistin köylerine yönelik düşmanlığı nedeniyle haberlerde sık sık yer alıyordu. 2020'de yerleşim, kanalizasyonunu kasıtlı olarak yakınlardaki Deir Ballut tarım arazilerine boşaltmak, zeytin hasadını engellemek ve bazıları Roma döneminden kalma ağaçları sökmekle suçlandı.

Yerleşimci İsrail, Filistinlileri söküp attığı topraklarda yerleşimci faaliyetlerine tam gaz devam ediyor. Uluslararası hukuka göre ABD ile İsrail dışındaki hemen her ülke tarafından yasa dışı kabul edilen yerleşim birimleri, uluslararası kamuoyunun karşı olmasına rağmen büyümeye devam ediyor.

Sivil nüfusunu Batı Şeria gibi işgal altındaki bölgelere nakletmesi Dördüncü Cenevre Sözleşmesi kapsamında açık bir savaş suçu.

PENTAGON YERLEŞİME DESTEK OLUYOR

Gelmiş geçmiş ABD yönetimleri, İsrail'in yerleşim inşaatlarına sözde karşı çıkmasına rağmen hiçbir zaman bir adım atmadı. Ayrıca Pentagon, yerleşim girişimlerinden kar sağlayan firmalara maddi destekte bulundu.

İsrail'in güneyinde ve Gazze yakınındaki evlere beton kalkanlardan askeri ve istihbarat tesislerine kadar her şeyi inşa eden büyük İsrailli bir inşaat firması olan Ashush, Batı Şeria'daki projelerinde olduğu gibi ülke genelinde bayındırlık işleri ve hafriyat projeleri geliştiriyor.

ABD İLE İSRAİL'İN GİZLİ ÜSSÜ: SITE 512

İsrailli şirketten Pentagon'un İsrail'de bir "yaşam destek alanı" inşasına ilişkin 2 Ağustos tarihli sözleşme ilanında bahsedilmişti. Belgelerde bunun, ABD askeri personelini Negev çölünün derinliklerindeki kod adı "Site 512" olarak belirtilen gizli üsün inşasını gizleme projesi olduğu ortaya çıktı. Sözleşme ABD hükümetinin sözleşmelerinin yer aldığı kamuya açık veri tabanlarında görünmüyor. Bu da İsrailli şirkete ABD'den ne kadar para akıtıldığının bilinmesini rahatça engelliyor.

Ashush'un internet sitesinde firmanın 2014'ten 2018'e kadar Leshem'deki kapsamlı altyapı ve geliştirme çalışmalarının yüklenicisi olarak tanımlanıyor. Sitede işin 35 farklı yerleşim birimini ve yaklaşık 47 bin nüfusu denetleyen Samiriye Bölge Konseyi tarafından yaptırıldığı belirtiliyor.

DEVLET ARAZİSİ İLAN EDİP YAĞMALIYORLAR

2015 yılında ABD'li diplomatlar Batı Şeria'da Filistinlilere ait binlerce zeytin ağacının İsrail ileri karakolundan gelen yerleşimciler tarafından sökülmesi de dahil olmak üzere İsraillilerin vandallıklarını araştırırken yerleşimcilerin saldırısına uğramıştı.

İsrailli yerleşim uzmanı Etkes, "Yerleşimin üzerinde bulunduğu arazi, İsrail hükümeti tarafından 1980'lerde devlet arazisi ilan edilerek yağmalandı ve daha sonra Alei Zahav'a tahsis edildi." Dedi. Bundan aylar sonra yayımlanan bir rapor ise yerleşimcilerin civardaki bir başla çiftliği yok ettiğini gösteriyordu.