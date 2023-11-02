Dünyanın gözü Filistin 'de yaşanan insanlık dramına çevrilmiş durumda. İsrail, Gazze 'yi havadan bomlarken karadan da operasyonlar düzenliyor. İsrail saldırılarında binlerce masum sivil hayatınhı kaybetti.

Batı dünyası ise İsrail barbarlığına ses çıkarmayarak İsrail'e arka çıkıyor. Öte yandan İngiliz Marks and Spencer firması, Instagram'da paylaştığı Noel reklamı ile büyük tepki çekti.



ÖNCE PAYLAŞTILAR SONRA SİLDİLER

Firma paylaşım sonrası bir özür açıklaması yaptı. Firma, yakılan parti şapkalarının da Noel zamanı gelenek olan kırmızı, yeşil ve gümüş renklerde olduğu kaydedildi.