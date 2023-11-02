Katil İsrail’de kriz: Gazze’de katliam yapan işgalci devlette 46 bin kişi işten çıkarıldı

İsrail'de 2023 için 484 milyar şekel (132 milyar dolar) kabul edilen yıllık bütçenin, 2024'te ise 514 milyar şekel (140 milyar dolar) olması öngörülmüştü.

Brik, "Ordu henüz hazır olmadığı için Başbakan Binyamin Netanyahu'ya kara harekatı için beklemesini tavsiye ettim." dedi.

GİRERİZ AMA ÇIKAMAYIZ Öte yandan katil İsrail ordusunda görev yapan eski bir komutan, ordunun abluka altındaki Gazze Şeridi 'ne yönelik karadan müdahalesi konusunda temkinli olunması tavsiyesinde bulunarak, ordunun ciddi kayıplar vereceğini söyledi.

Gazze'de Filistinli grupların İsrail ordusunun karadan müdahalesi konusunda "Çok önceden saldıracağımızı anladılar ve savunmayı hazırladılar." ifadelerini kullanan Brik, İsrail güçlerinin "tanksavarlar, mayınlar ve bubi tuzakları" ile karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Brik, "İsrail ordusu Gazze'ye girdiği takdirde çok sayıda kayıp verecek ve gücü ciddi biçimde azalacak." diye konuştu.

İsrail güçlerinin Gazze'ye girdiğinde en önemli görevinin "Hamas ve İslami Cihad mensuplarını tünellerde yok etmek" olduğuna dikkati çeken Brik, "Bu çok uzun zaman alacak, belki de aylar sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Emekli komutan, İsrail güçlerinin "büyük bir kısmının" Gazze'ye müdahale sırasında görev alması gerekeceğine vurgu yaparak, "aylar sürecek sıcak çatışma" yaşanacağını savundu.