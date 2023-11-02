Katil İsrail’de kriz: Gazze’de katliam yapan işgalci devlette 46 bin kişi işten çıkarıldı

Katil İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 46 bin İsraillinin işten çıkarıldığını duyurdu.
Katil İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 46 bin İsraillinin işten çıkarıldığını duyurdu.
350 BİN KİŞİ SINIRA GİTTİ İŞ GÜCÜ ÇÖKTÜ
İsrail'in geçen ay 350 bin kişiyi yedek askerlik görevi için Gazze Şeridi ve Lübnan sınırına göndermesi iş gücünü olumsuz etkiliyor.
İsrail Çalışma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki iş gücünün yüzde 18'ine tekabül eden 760 bin İsraillinin halihazırda çalışmadığı ifade edildi.
Açıklamada, bu durumun 3 nedeni olarak, İsrailli işçiler ve çalışanların orduda görev yapması, Gazze çevresinde ikamet etmeleri ya da çocuklarıyla beraber evde kalmaları sıralandı.
Açıklamada ayrıca 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 46 bin İsraillinin işten çıkarıldığı bilgisi verildi.
Filistin Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, İsrail'de çalışan yaklaşık 140 bin Filistinli işçi, bu rakamlara dahil değil.
KATİL İSRAİL'DEN PEŞ PEŞE GAZZE İTİRAFLARI! HAMAS'IN ZAFERİ TEL AVİV'İN KRİZİ: EKONOMİ FELÇ
Gazze'de katliam yapan soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, savaşın İsrail'e doğrudan maliyetinin günlük 1 milyar şekel (yaklaşık 246 milyon dolar) olduğunu açıkladı.
YILLIK BÜTÇE DEĞİŞECEK
İsrail ordu radyosuna konuşan Smotrich, 7 Ekim'den bu yana devam eden savaş sebebiyle yıllık bütçede değişikliğe gidileceğini söyledi.
Smotrich, "Ülkenin bu seneki bütçesi, artık geçerli değil. İsrail'deki gelişmeler doğrultusunda değiştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Savaşın İsrail'e doğrudan maliyetinin günlük 1 milyar şekel olduğunu kaydeden Smotrich, dolaylı maliyeti konusunda "net bir değerlendirme olmadığını" ifade etti.
SAVAŞIN MALİYETİ EKONOMİYE FELÇ ETTİ
İsrail Maliye Bakanı, "Yedek askeri güçlerin kitlesel hareketliliği ve Filistin'den büyük ölçüde roket saldırısı yapılmasıyla ekonominin kısmen felç olan etkisi üzerindeki maliyetine ilişkin henüz değerlendirmemiz yok." dedi.
İsrail'de 2023 için 484 milyar şekel (132 milyar dolar) kabul edilen yıllık bütçenin, 2024'te ise 514 milyar şekel (140 milyar dolar) olması öngörülmüştü.
GİRERİZ AMA ÇIKAMAYIZ
Öte yandan katil İsrail ordusunda görev yapan eski bir komutan, ordunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik karadan müdahalesi konusunda temkinli olunması tavsiyesinde bulunarak, ordunun ciddi kayıplar vereceğini söyledi.
İşgalci İsrail ordusunda Yedek Subaylardan Sorumlu Askeri Denetçi olarak görev yapan emekli Tümgeneral Itzhak Brik, İsrail devlet televizyonu KAN'a açıklamalarda bulundu.
Brik, "Ordu henüz hazır olmadığı için Başbakan Binyamin Netanyahu'ya kara harekatı için beklemesini tavsiye ettim." dedi.
Gazze'de Filistinli grupların İsrail ordusunun karadan müdahalesi konusunda "Çok önceden saldıracağımızı anladılar ve savunmayı hazırladılar." ifadelerini kullanan Brik, İsrail güçlerinin "tanksavarlar, mayınlar ve bubi tuzakları" ile karşılaşacağı uyarısında bulundu.
Brik, "İsrail ordusu Gazze'ye girdiği takdirde çok sayıda kayıp verecek ve gücü ciddi biçimde azalacak." diye konuştu.
İsrail güçlerinin Gazze'ye girdiğinde en önemli görevinin "Hamas ve İslami Cihad mensuplarını tünellerde yok etmek" olduğuna dikkati çeken Brik, "Bu çok uzun zaman alacak, belki de aylar sürecek." değerlendirmesinde bulundu.
Emekli komutan, İsrail güçlerinin "büyük bir kısmının" Gazze'ye müdahale sırasında görev alması gerekeceğine vurgu yaparak, "aylar sürecek sıcak çatışma" yaşanacağını savundu.
İsrail ordusunun bu uzun sürede dahi Filistinli direniş gruplarını "tamamen yok edemeyeceği" öngörüsünde bulunan Brik, "Bu durum Hamas için büyük bir zafer olarak görülecek." ifadelerini kullandı.
Brik, Gazze'ye müdahalenin "bölgesel savaşa dönüşebileceği" uyarısında da bulunarak, "havadan saldırıya devam edilmesi" ve "kuşatmanın birkaç ay devam etmesi" gerektiğini söyledi.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.