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İsrail’i korku sardı: Aksa Tufanı hezimetinden sonra kara saldırısı şoku! Kesin bir zafer yok: Çamura batıyor

Soykırımcı İsrail’i kaybetme korkusu sardı. Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük şoka uğrayan İsrail, Gazze’ye düzenlediği kara operasyonunda da beklediğini bulamadı. İsrail, karada el-Kassam Tugaylarının üst üste darbeleriyle karşı karşıya kalırken Haaretz gazetesi ise “İsrailliler Gazze’de uzun, kanlı bir savaşla karşı karşıya kalıyor.” başlığını kullandı. İsrail gazeteleri en büyük destekçileri olan ABD’nin ise Filistin yönetimi konusunda Başbakan Benjamin Netanyahu ile farklı görüşlerde olduğunu vurguluyor.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 10:52 Güncelleme 02 Kasım 2023, 10:52
İsrail’i korku sardı: Aksa Tufanı hezimetinden sonra kara saldırısı şoku! Kesin bir zafer yok: Çamura batıyor

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük bir şoka uğrayan İsrail, Gazze'ye düzenlediği kara saldırısında da beklediğini bulamadı. "Güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusundaki sözde itibarını kaybetmenin acısını Gazze'deki sivillerden çıkaran soykırımcı İsrail, el-Kassam Tugayları tarafından darbe üzerine darbe alıyor.

Aksa Tufanı hezimetinden Başbakan Benjamin Netanyahu'yu sorumlu tutan İsrailliler kara saldırısının ardından büyük hayal kırıklığına uğradı.

"İSRAİL İÇİN KESİN BİR ZAFER YOK"

İsrail gazetesi Haaretz'in yazarı Allison Kaplan Sommer, yazısında "İsrailliler Gazze'de uzun, kanlı savaş gerçeğiyle karşı karşıya geliyor" başlığını kullandı ve İsrail'in Gazze'de kesin bir zafere doğru ilerlemediğine, İsraillilerin ise çamura batmaktan endişe ettiğine değindi.

EL KASSAM DARBE ÜZERİNE DARBE İNDİRİYOR

Sommer, işgalcinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ilk kara saldırısının ardından el-Kassam Tugaylarının 16 İsrail askerinin öldürüldüğü haberinin İsrail'de havayı tamamen değiştirdiğini belirtti. İsrail'in 7 Ekim'den beri kendine gelemediğine dikkat çeken İsrailli yazar, Tel Aviv'e karşı başlattığı Demir Kılıçlar Operasyonu'nun "Altı Gün Savaşı" olmadığını hatta altı haftanın bile Gazze'nin mücadelesinin yanında sözü edilemeyecek bir süre olduğunun anlaşıldığını belirtti.

İsraillilerin sürekli olarak Gazze'ye düzenlenen saldırıların önemi ve başarıyla sonuçlanacağına yönelik konuşmalardan artık etkilenmediğini, aksine İsraillileri son iki gündür el-Kassam Tugaylarının öldürdüğü İsrail askerlerinin sayısının artmasının etkilediği belirtildi.

SUÇLU YİNE NETANYAHU

7 Ekim'den sonra seferber olan İsraillilerin "etkisiz" bir bürokrasi ile karşı karşıya kaldığını da belirten İsrailli yazar, Aksa Tufanı'na Netanyahu'nun yol açtığını vurguladı.

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El-Kassam Tugaylarının büyük direnişi karşısında şoka uğrayan İsrail'de Netanyahu çatlağı büyüyor. İsrail'in ve en büyük destekçisi ABD'nin iki devletli çözüm konusunda da bölündüğü belirtilirken ABD'nin Filistin yönetimini olası çözüm olarak gördüğü İsrail'in ise bunu zayıflatmaya çalıştığına dikkat çekiliyor.

ABD İLE İSRAİL'DE FİLİSTİN ÇATLAĞI

ABD ile İsrail'in ayrılığının Filistin Yönetimi konusundaki görüşlerinden kaynaklandığını belirten Haaretz gazetesi, Netanyahu hükümeti içinde de görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.

Savunma Bakanı Benny Gantz'ın geçmişte Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüğünü hatırlatan Haaretz, 2014-2018 yılları arasında İsrail ordusunun başında olan Eisenkot'un da Netanyahu'nun Filistin yönetimini zayıflatma politikasını eleştirdiğine zira Filistin yönetimini ılımlı bir güç olarak gördüğüne dikkat çekti.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gantz ve Eisenkot'un etkisini kısıtladığını belirten Haaretz, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın ise Gazze'ye insani yardıma odaklandığını ve önümüzdeki günlerde İsrail'e yapacağı ziyarette ABD'nin Tel Aviv'e desteğinin yanı sıra Gazze'ye yardım konusunu da gündeme getireceğini belirtti.

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