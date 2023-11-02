İsrail’i korku sardı: Aksa Tufanı hezimetinden sonra kara saldırısı şoku! Kesin bir zafer yok: Çamura batıyor

Hamas 'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük bir şoka uğrayan İsrail, Gazze'ye düzenlediği kara saldırısında da beklediğini bulamadı. "Güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusundaki sözde itibarını kaybetmenin acısını Gazze'deki sivillerden çıkaran soykırımcı İsrail, el-Kassam Tugayları tarafından darbe üzerine darbe alıyor.

İsrail gazetesi Haaretz'in yazarı Allison Kaplan Sommer, yazısında "İsrailliler Gazze'de uzun, kanlı savaş gerçeğiyle karşı karşıya geliyor" başlığını kullandı ve İsrail'in Gazze'de kesin bir zafere doğru ilerlemediğine, İsraillilerin ise çamura batmaktan endişe ettiğine değindi.

EL KASSAM DARBE ÜZERİNE DARBE İNDİRİYOR

Sommer, işgalcinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ilk kara saldırısının ardından el-Kassam Tugaylarının 16 İsrail askerinin öldürüldüğü haberinin İsrail'de havayı tamamen değiştirdiğini belirtti. İsrail'in 7 Ekim'den beri kendine gelemediğine dikkat çeken İsrailli yazar, Tel Aviv'e karşı başlattığı Demir Kılıçlar Operasyonu'nun "Altı Gün Savaşı" olmadığını hatta altı haftanın bile Gazze'nin mücadelesinin yanında sözü edilemeyecek bir süre olduğunun anlaşıldığını belirtti.

İsraillilerin sürekli olarak Gazze'ye düzenlenen saldırıların önemi ve başarıyla sonuçlanacağına yönelik konuşmalardan artık etkilenmediğini, aksine İsraillileri son iki gündür el-Kassam Tugaylarının öldürdüğü İsrail askerlerinin sayısının artmasının etkilediği belirtildi.