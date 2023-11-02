İsrail’i korku sardı: Aksa Tufanı hezimetinden sonra kara saldırısı şoku! Kesin bir zafer yok: Çamura batıyor

SUÇLU YİNE NETANYAHU
7 Ekim'den sonra seferber olan İsraillilerin "etkisiz" bir bürokrasi ile karşı karşıya kaldığını da belirten İsrailli yazar, Aksa Tufanı'na Netanyahu'nun yol açtığını vurguladı.
El-Kassam Tugaylarının büyük direnişi karşısında şoka uğrayan İsrail'de Netanyahu çatlağı büyüyor. İsrail'in ve en büyük destekçisi ABD'nin iki devletli çözüm konusunda da bölündüğü belirtilirken ABD'nin Filistin yönetimini olası çözüm olarak gördüğü İsrail'in ise bunu zayıflatmaya çalıştığına dikkat çekiliyor.
ABD İLE İSRAİL'DE FİLİSTİN ÇATLAĞI
ABD ile İsrail'in ayrılığının Filistin Yönetimi konusundaki görüşlerinden kaynaklandığını belirten Haaretz gazetesi, Netanyahu hükümeti içinde de görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.
Savunma Bakanı Benny Gantz'ın geçmişte Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüğünü hatırlatan Haaretz, 2014-2018 yılları arasında İsrail ordusunun başında olan Eisenkot'un da Netanyahu'nun Filistin yönetimini zayıflatma politikasını eleştirdiğine zira Filistin yönetimini ılımlı bir güç olarak gördüğüne dikkat çekti.
Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gantz ve Eisenkot'un etkisini kısıtladığını belirten Haaretz, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın ise Gazze'ye insani yardıma odaklandığını ve önümüzdeki günlerde İsrail'e yapacağı ziyarette ABD'nin Tel Aviv'e desteğinin yanı sıra Gazze'ye yardım konusunu da gündeme getireceğini belirtti.