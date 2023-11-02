İsrail'den mısır'a ahlaksız teklif! "Netanyahu, 2.3 milyon Filistinli'nin, Sina Çölü'ne gitmesi için çılgın bir teklif sundu"

İsrail, Gazze'ye bomba yağdırırken ülke medyasından ilginç bir iddia geldi! Gazeteler, "Netanyahu, 2.3 milyon Filistinli'nin, Sina Çölü'ne gitmesi için çılgın bir teklif sundu" dedi.
İsrail, Gazze'ye bomba yağdırırken ülke medyasından ilginç bir iddia geldi! Gazeteler, "Netanyahu, 2.3 milyon Filistinli'nin, Sina Çölü'ne gitmesi için çılgın bir teklif sundu" dedi.
İsrail'in Mısır'a, "Gazze'ye kapıları aç! IMF'ye olan 22 milyar dolar borcunuzu ödeyelim" önerisinde bulunduğu belirtildi.
BEBEK KATİLLERİ
İsrail, Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'yi dört bir yandan kuşattı. Adeta ölüm yağdırdı. Kurbanların arasında daha çok çocukların olduğu anlaşıldı. 26 günde 8 bin 796 kişiyi katlettiği açıklandı. Bu şehitlerden 3 bin 648'inin çocuk olduğu vurgulandı. Kurbanlardan 133'ünün henüz bir yaşını doldurmamış, 153'ünün 1 yaşında, 158'inin de 2 yaşında bebek olduğu anlaşıldı. İlkokul çağında 1527, lise çağında da 523 çocuğun olduğu hatırlatıldı. Saldırılarda 2 bin 400'e yakın kadın hayatını kaybederken, 60 yaş üzeri kurbanların sayısı da 500'e yaklaştı. Enkaz altında da çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu yer aldı. Rapora, çatışma bölgesinde görev yapan 36 gazeteci ile 63 BM çalışanın öldürüldüğü de yazıldı.
İTİRAFYAHU
İsrail Başbakanı Binyamin Neyanyahu, 500 sivilin öldürüldüğü hastaneyi vurduklarını adeta itiraf etti. 1944'te İngiliz savaş uçaklarının yanlışlıkla bir çocuk hastanesini vurduğunu söyledi ve "Bu bir savaş suçu değil. Bu Britanya'yı savaş suçu yapmakla suçladığınız bir şey değil. Bu, bu tür meşru eylemlere eşlik eden trajik sonuçları bir eylemdi" dedi.
İSRAİL'E REST
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Ankara'dan İsrail'i tehdit etti. "İsrail'in savaş suçları durmalı yoksa bölge yeni karar almaya yakın. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Burası bizim bölgemiz, burası bizim evimiz. Kendi bölgemiz ve evimizin güvenliği için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.
TÜRKİYE'YE GELIYOR
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'yı ziyaret edecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Blinken'ın ziyareti 5 Kasım'da gerçekleşecek. İsrail'in Gazze'de sivil katliamına başladığı günlerde Tel Aviv'de Netanyahu ile görüşen Blinken, "Bir Yahudi olarak buradayım" ifadesini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.
DAYANILMAZ VAHŞET
ABD'li sanatçı Selana Gomez, 430 milyon takipçisine mesaj gönderdi. "Özellikle çocukları ve iyilik adına şiddeti sonlandırmalıyız. Masum insanların zarar görmesini izlemeye dayanmıyorum" diyerek isyan etti.
NOTLAR
Filistin bayrağı açan Celtic taraftarına darbe: Kombineleri iptal edildi, stada girişleri yasaklandı.
İran Birleşmiş Milletlet misyonu, Yemen'deki Husi isyancıları gibi milislerin İsrail'e karşı operasyonlarını genişletebileceğini söyledi.
İsrail, 26 günde 200 bin binayı bombaladı. 35 bin konut yıkıldı. 47 cami, 3 kilise, 203 okul, 12 hastane, 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.
Uluslararası AF Örgütü: İsrail, 16 Ekim'de fosfor bombası attı.
İsrail: Cibaliye'de hedef alınan tüneller çökünce etraftaki binalar yıkıldı, bu kaçınılmazdı.
Save The Chıldren: Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yıkım nedeniyle dehşete düştük.
Şili ve Kolombiya, Gazze'ye saldırılar nedeniyle İsrail'deki
REFAHA KAÇIŞ
İsrail, Hamas ve Mısır Refah Sınır Kapısı'nın açılması konusunda anlaştı. Dün yabancı pasaportlular ve ağır yaralı Gazzeliler Mısır'a geçmeye başladı. Bu arada Gazze'ye girmek için ambulanslar sıralandı. Ağır yaralıları alıp İsrail'in kontrolünde Gazze'den ayrıldı. Bu arada İsrail'in bombardımana tuttuğu Gazze'de yeniden internet ve iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiği açıklandı. Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, "Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz" ifadesini kullandı.