İşgalci İsrail’e karşı direnişin sloganı Batı’yı çileden çıkardı: Nehirden denize özgür Filistin!

Nakba olayında 750 bin Filistinlinin evlerinden sürülmesi ile Filistin Kurtuluş Örgütü, iki devletli çözüm önerisini kabul etti fakat 1993'teki Oslo barış sürecinin ABD'nin 2000'de Camp David'de nihai bir anlaşmaya

Filistin Kurtuluş Örgütü Yaser Arafat'ın önderliğinde diasporadaki Filistinliler tarafından kurulduğunda Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar uzanan ve tarihi topraklarını kapsayacak tek bir devlet kurulması için çağrı yapmıştı.

Bu, sloganın ilk kez hedef gösterilmesi değil. 2018'de gazeteci Marc Lamont Hill, Filistin 'in "nehirden denize" özgürlüğünü talep ettiği için CNN tarafından kovulmuştu.

ÖZGÜRLÜĞÜN ANLAMI

"Özgürlük" Filistin ve İsrail için bambaşka anlamlar ifade ediyor. Londra'daki Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda (SOAS) hukuk okutmanı olan Nimer Sultany, "özgürlüğün" tarihi Filistin'in tüm sakinleri için "eşitlik ihtiyacını" ifade ettiğini belirtirken eşitliğin Apartheid'i destekleyenler ve Yahudi üstünlüğüne inananlar için ise sakıncalı bir kavram olduğunu belirtti.

Burada özgürlük, İngiltere'nin 1917 Balfour Deklarasyonu ile Yahudilere Filistin'de ulusal bir vatan kurma hakkı tanıdıktan sonra Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme haklarının hayata geçirilmesinin engellendiğini gösteriyor.

Nimer Sultany, sorunun özünün Filistinlilerin herkes gibi eşitlik, özgürlük ve onur içinde yaşama haklarının inkar edilmesi olduğunu belirtiyor.

YERLEŞİMCİ İSRAİL İÇİN TEHDİT

Filistin'e destek veren göstericiler tarafından İngilizce olarak dünyaya haykırılan slogan, İsrailli Yahudilere göre "Ürdün Nehri ile Akdeniz arasında tek bir varlığın olacağı, adının Filistin olacağı ve artık bir Yahudi devletinin bu topraklarda yer almayacağı, Yahudilerin statüsünün ise çok belirsiz olacağı" anlamına geliyor. Yani İsrailliler bu sloganı özgürlük vaadi olarak değil, bir tehdit olarak algılıyor.

YERLEŞİMCİLİĞE KUTSAL KİTAP BAHANESİ

Yerleşimci İsrail ise Dicle ve Fırat nehirleri arasının Tanrı tarafından İsrailoğlullarına vaat edildiğine inanıyor. İsrail'in aşırı sağcı Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud'un 1977 tarihli manifesotosunda ise "Deniz ile Ürdün arasında yalnızca İsrail egemenliğinin olacağı" belirtiliyor. Ayrıca, Filistin devletinin kurulmasının Yahudi nüfusunun güvenliğini tehlikeye attığı iddia ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimlerinin İsrail hükümetleri tarafından genişletilmesi se İsrail'in Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar olan toprakları ele geçirme girişimi. Bu sebeple de İsrail, Filistinlilerin bağımsız bir devlet kurmasına karşı çıkarken buna yönelik her türlü saldırgan girişimde de bulunuyor.