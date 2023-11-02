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Batı Şeria’da İsrail zulmü: Tutuklama kampanyası devam ediyor! Aksa Tufanı’na karşılık insanlık onurunu ayaklar altına alıyorlar

İşgalci İsrail, Aksa Tufanı Operasyonu’nun ardından Gazze’de soykırım uygularken Batı Şeria’da ise büyük bir tutuklama kampanyasına imza atıyor. 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria’da 132 Filistinliyi öldürüp 2 bin 100’den fazla kişiyi yaralayan işgal güçleri, 1800 Filistinliyi ise gözaltına aldı. İşgalci İsrail, Filistinli tutuklulara ise yalnızca işkence etmekle kalmıyor, insanlık onurunu da ayaklar altına alıyor.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 13:13 Güncelleme 02 Kasım 2023, 13:25
Batı Şeria’da İsrail zulmü: Tutuklama kampanyası devam ediyor! Aksa Tufanı’na karşılık insanlık onurunu ayaklar altına alıyorlar

Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük bir şoka uğrayan İsrail Gazze'de büyük bir soykırıma imza atarken diğer yandan Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik tutuklama kampanyasına devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran İsrail, bir gecede en az 60 Filistinliyi gözaltına aldı.

BATI ŞERİA'DA 1800 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail, dün gece işgal altındaki Batı Şeria'da en az 60 Filistinliyi gözaltına aldı. 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 1800'ü aştı. İşgalci İsrail'in gözaltına aldığı Filistinlilerin yarısı idari gözaltında tutuluyor.

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132 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in Kalkilya ve Ramallah'ta düzenlediği saldırılarda iki Filistinli hayatını kaybetti ve altı kişi ise yaralandı. 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 132 Filistinli öldürüldü, 2 bin 100'den fazla kişi ise yaralandı.

İŞGALCİ İSRAİL'DEN BATI ŞERİA'DA SİSTEMATİK İŞKENCE

Filistinlileri hiçbir gerekçe yokken tutuklayan İsrail, tutukluları taciz ediyor, kötü muamele ve işkence yapıyor. Filistinli gruplar dün İsrailli askerlerin Batı Şeria'daki tutuklulara işkence ettiğine gösteren videoların ortaya çıkmasının ardından "İsrail'in tutuklulara yönelik suçlarının" durdurulması için çağrıda bulundu.

İNSANLIK ONURUNU İHLAL EDİYOR

Filistinli mahkumların haklarını arayan derneklerin yayımladığı ortak bildiride "Askerlerin bir grup savunmasız sivilin kıyafetlerini çıkardıktan sonra insanlık onurunu ihlal eden koşullarda işkence yaptığı şok edici sahneler gördük." ifadeleri kullanıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere sürekli baskın düzenleyen İsrail güçleri, "doğrudan ateş etme, darp, ölüm ve tecavüz tehditleri, polis köpeklerinin kullanılması, vatandaşların canlı kalkan olarak kullanılması" gibi birçok insanlık dışı uygulamayı kullanıyor.

Batı Şeria'daki Cenin kentine ve Cenin mülteci kampına saldıran İsrail, Filistinlilerin evlerini, dükkanlarını ve hastaneleri hedef alıyor.

Cenin'deki el-Kassam Tugayları ise askerlerinin diğer direniş grupları ile birlikte şehre çeşitli cephelerde saldıran işgal güçleri ile şiddetli çatışmalara girdiğini ve işgalci güçleri hedef aldıklarını belirtiyor.

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