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Yemen'deki Husiler İsrail'i füzelerle vurdu! "Onlar durana kadar durmayacağız" diyerek Tel Aviv'e savaş ilan ettiler: Nükleer gözdağı

Yemen'deki İran destekli Husiler, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, "Onlar durana kadar durmayacağız" diyerek İsrail'e savaş ilan etti. Öte yandan Husiler İsrail'e 'nükleer' gözdağında bulundu. İsrail'in Negev Nükleer Tesisi'nin uydu görüntülerini yayınlayan Husiler, "Tereddüt etmeyeceğiz" paylaşımını yaptı. İran'ın Birleşmiş Milletlet misyonu, Yemen'deki Husi isyancıları gibi milislerin İsrail'e karşı operasyonlarını genişletebileceği konusunda uyarıda bulundu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 22:54 Güncelleme 01 Kasım 2023, 10:04
Yemen’deki Husiler İsrail’i füzelerle vurdu! Onlar durana kadar durmayacağız diyerek Tel Aviv’e savaş ilan ettiler: Nükleer gözdağı

Orta Doğu'da sular durulmuyor. ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini alan terör devleti İsrail, Gazze'yi günlerdir aralıksız bir şekilde bombalıyor.

Gözü dönmüş Tel Aviv, El Ehli Baptist Hastanesi ve Cibaliye mülteci kampını vuracak kadar insanlıktan çıktı. Saldırılarda yüzlerce Filistinli şehadet şerbeti içti.

İsrail'in bombaladığı sivil yerleşim yerlerinde enkaz altında bulunan yaklşık 2 bin Gazzelinin de akıbeti bilinmiyor.



EL KASSAM İŞGALCİLERİ PÜSKÜRTTÜ!
Öte yandan İsrail'e ait katliam tankları Gazze'ye girdi. Bölgede sıcak çatışmalar baş gösterirken İzeddin El Kassam Tugayları, işgal güçlerini geri püskürttü.

İSRAİL'DEN "AĞIR BEDEL ÖDEDİK" İTİRAFI
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise başarısızlıklarını perdelemek için "önemli başarı elde ettik ancak ağır bir bedel ödedik" açıklamasını yaptı.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Yemen'deki İran destekli Husiler, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

YEMEN'DEKİ HUSİLER İSRAİL'İ FÜZELERLE VURDU
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda füze ve İHA'larla İsrail'i hedef aldıklarını söyledi.

"İSRAİL DURANA KADAR DURMAYACAĞIZ"
İsrail zulmü altındaki Filistinlilere destek için bugün üçüncü kez saldırı düzenlediklerini iddia eden Seri, İsrail'in saldırıları duruncaya kadar İHA ve füzeli saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.



İSRAİL'E SAVAŞ İLANI
Öte yandan sosyal medyada Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri'nin konuşma yaptığı bir video çokça paylaşıldı.

Yahya es-Seri İsrail'e savaş ilan ettiklerini duyurdu;

"Yemen (Husi Ensarullah Hareketi) Silahlı Kuvvetleri olarak ahlaki, insani ve dini sorumluluğumuz ve Yemen halkının talebi doğrultusunda Gazzeli mazlumlara yardım elimizi uzatıyor ve İsrail'e savaş ilan ediyoruz"



İSRAİL'E NÜKLEER TEHDİT: "TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ"
İsrail'e savaş ilan eden Husi Ensarullah Hareketi, İsrail'in Negev Nükleer Tesisi'nin uydu görüntülerini yayınlayarak "Tereddüt etmeyeceğiz" yazılı paylaşımda bulundu.

OPERASYONLAR DEVAM EDEBİLİR
İran'ın Birleşmiş Milletlet misyonu, Yemen'deki Husi isyancıları gibi milislerin İsrail'e karşı operasyonlarını genişletebileceği konusunda uyarıda bulundu. İran misyonu, Associated Press'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'İran'ın Gazze'deki sivil kayıplarının ilk günlerine ilişkin uyarıları bir endişeyi ortaya çıkardı: Bu zulümler durdurulmazsa kamuoyunda öfke yaratabilir ve direniş hareketlerinin sabrını tüketebilir. Bu endişeler giderilebilir ve İsrail rejimi tarafından sürdürülen ihlalleri durdurma sorumluluğu doğrudan Amerikan yönetiminin elindedir.'



Açıklama, Husilerin Salı günü Eilat'a ateşlenen ve İsrail ordusu tarafından düşürülen füzenin sorumluluğunu üstlenmesinin ardından geldi. Saatler sonra İsrail Savunma Kuvvetleri, Eilat yakınlarında bir hava tehdidini yeniden önlediğini duyurdu.

Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail bir yandan da Lübnan sınırında Hizbullah ile düşük yoğunluklu bir çatışma içerisinde. İran'ın uyarısındaki senaryonun gerçekleşmesi halinde savaşta yeni bir cephe açılmış olacak.

Öte yandan İsrail ordusu, Yemen'den fırlatıldığı değerlendirilen füzenin düşürüldüğünü bildirdi.

Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, İsrail Ordu Sözcüsü, hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Elat kentinin güneyindeki Kızıldeniz bölgesinden geldiği tespit edilen bir "hava tehdidini" bertaraf ettiğini kaydetti.

Sivillere yönelik bir tehlikenin tespit edilmediğini ve füzenin İsrail topraklarına girmediğini aktaran Sözcü, "Belli ki bu İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler tarafından atıldı" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini duyurmuştu. Ayrıca İsrail ordusu, Kızıldeniz'e savaş gemileri konuşlandırdığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Durum değerlendirmesi doğrultusunda ve bölgede artan savunma çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetlerine ait füze gemileri Kızıldeniz bölgesine ulaştı." ifadelerine yer verildi.

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