Yemen'deki Husiler İsrail'i füzelerle vurdu! "Onlar durana kadar durmayacağız" diyerek Tel Aviv'e savaş ilan ettiler: Nükleer gözdağı

İSRAİL'E SAVAŞ İLANI Öte yandan sosyal medyada Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri'nin konuşma yaptığı bir video çokça paylaşıldı. Yahya es-Seri İsrail 'e savaş ilan ettiklerini duyurdu; "Yemen (Husi Ensarullah Hareketi) Silahlı Kuvvetleri olarak ahlaki, insani ve dini sorumluluğumuz ve Yemen halkının talebi doğrultusunda Gazzeli mazlumlara yardım elimizi uzatıyor ve İsrail'e savaş ilan ediyoruz"

OPERASYONLAR DEVAM EDEBİLİR İran'ın Birleşmiş Milletlet misyonu, Yemen 'deki Husi isyancıları gibi milislerin İsrail'e karşı operasyonlarını genişletebileceği konusunda uyarıda bulundu. İran misyonu, Associated Press'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 'İran'ın Gazze'deki sivil kayıplarının ilk günlerine ilişkin uyarıları bir endişeyi ortaya çıkardı: Bu zulümler durdurulmazsa kamuoyunda öfke yaratabilir ve direniş hareketlerinin sabrını tüketebilir. Bu endişeler giderilebilir ve İsrail rejimi tarafından sürdürülen ihlalleri durdurma sorumluluğu doğrudan Amerikan yönetiminin elindedir.'





Açıklama, Husilerin Salı günü Eilat'a ateşlenen ve İsrail ordusu tarafından düşürülen füzenin sorumluluğunu üstlenmesinin ardından geldi. Saatler sonra İsrail Savunma Kuvvetleri, Eilat yakınlarında bir hava tehdidini yeniden önlediğini duyurdu.



Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail bir yandan da Lübnan sınırında Hizbullah ile düşük yoğunluklu bir çatışma içerisinde. İran'ın uyarısındaki senaryonun gerçekleşmesi halinde savaşta yeni bir cephe açılmış olacak.

Öte yandan İsrail ordusu, Yemen'den fırlatıldığı değerlendirilen füzenin düşürüldüğünü bildirdi.

Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, İsrail Ordu Sözcüsü, hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Elat kentinin güneyindeki Kızıldeniz bölgesinden geldiği tespit edilen bir "hava tehdidini" bertaraf ettiğini kaydetti.

Sivillere yönelik bir tehlikenin tespit edilmediğini ve füzenin İsrail topraklarına girmediğini aktaran Sözcü, "Belli ki bu İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler tarafından atıldı" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini duyurmuştu. Ayrıca İsrail ordusu, Kızıldeniz'e savaş gemileri konuşlandırdığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Durum değerlendirmesi doğrultusunda ve bölgede artan savunma çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetlerine ait füze gemileri Kızıldeniz bölgesine ulaştı." ifadelerine yer verildi.