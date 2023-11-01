Dehşet ’kara’r! İsrail, Gazze’yi güneyden ve kuzeyden kuşattı | Kara birlikleri, içeriye daldı

İsrail, Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'yi haritadan silmek için savaş başlattı. Kenti havadan, denizden ve karadan bombardıman altına aldı. Şimdi de piyadelerini Gazze topraklarına yolladı. Hem güneyden, hem kuzeyden kente giren İsrail askerleri, tanklarla yol aldı. Mahalle aralarına bile daldı. New York Times, gizli tutulan kara operasyonunun aslında cuma akşamı başladığını yazdı.



KANLI EL TEPKİSİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Senato'da büyük şok yaşadı. Elleri kırmızı boyalı savaş karşıtları tarafından protesto edildi





CİBALİYE KATLİAMI: 100 ÖLÜ

İsrail, 113 bin kişinin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampına'na 6 ton bomba attı. 100 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Gazze'de yetkililerden yapılan açıklama göre, bombaların her biri 1'er ton ağırlığında ve ABD yapımı olduğu bildirildi.