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Dehşet 'kara'r! İsrail, Gazze’yi güneyden ve kuzeyden kuşattı | Kara birlikleri, içeriye daldı

İsrail, Gazze’yi güneyden ve kuzeyden kuşattı. Kara birlikleri, içeriye daldı. Hamas’la çatışmalar başladı. Kıskaç operasyonunda, tanklar, tüfekler ve füzeler kullanıldı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Kasım 2023 Güncelleme 01 Kasım 2023, 07:00
Dehşet ’kara’r! İsrail, Gazze’yi güneyden ve kuzeyden kuşattı | Kara birlikleri, içeriye daldı

İsrail, Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'yi haritadan silmek için savaş başlattı. Kenti havadan, denizden ve karadan bombardıman altına aldı. Şimdi de piyadelerini Gazze topraklarına yolladı. Hem güneyden, hem kuzeyden kente giren İsrail askerleri, tanklarla yol aldı. Mahalle aralarına bile daldı. New York Times, gizli tutulan kara operasyonunun aslında cuma akşamı başladığını yazdı.


KANLI EL TEPKİSİ
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Senato'da büyük şok yaşadı. Elleri kırmızı boyalı savaş karşıtları tarafından protesto edildi


CİBALİYE KATLİAMI: 100 ÖLÜ
İsrail, 113 bin kişinin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampına'na 6 ton bomba attı. 100 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Gazze'de yetkililerden yapılan açıklama göre, bombaların her biri 1'er ton ağırlığında ve ABD yapımı olduğu bildirildi.



ALMAN REHİNE ÖLDÜ
Hamas tarafından kaçırılan İsrailli Alman dövme sanatçısı Shani Louk'un hayaını kaybettiği açıklandı.
İsrail Ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de kaçırdığı asker Ori Megidish'i kara operasyonuyla kurtardı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Megidish'in ailesiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Artık evinde" ifadelerini kullandı.


NOTLAR:
İsrail, Hamas liderlerinden Aruri'nin evini havaya uçurdu.
BM Filistin daimi temsilcisi: Gazze şu an yeryüzündeki cehennem. Elektrik, su, ilaç, yemek yok.

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