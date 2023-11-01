ABD dergisinden Netanyahu çıkışı: Ne savaşı yönetebilir ne de barışı! Bibi olduğu sürece Biden İsrail’e yardım etmeyecek

Hamas 'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda sözde itibarını kaybeden İsrail, Gazze 'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Aksa Tufanı hezimetinin ardından hedef haline gelen Başbakan Benjamin Netanyahu kara saldırısında da beklediği ilerlemeyi kaydedemiyor ve el-Kassam Tugaylarının darbeleriyle karşı karşıya geliyor. Özellikle istihbarat zafiyeti İsrail'in gündeminden düşmezken Amerikan derin devletinin yayın organı Foreign Affairs dergisi dikkat çeken bir analiz yayımladı.

İsrail'in eski Donanma Komutanı Ami Ayalon, eski Başbakan Ehud Barak'ın Özel Kalem Müdürü Gilead Sher ve Ornı Peturuschka'nın kaleme aldığı makalede "7 Ekim'den sonra İsrail bambaşka bir ülke oldu." İfadeleri kullanılırken Aksa Tufanı'ndan Netanyahu sorumlu tutuldu ve saldırıdan haberdar olduğu iddia edildi.

"BAŞARI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME BAĞLI"

Foreign Affairs'te yayımlanan makalede, İsrail'in Aksa Tufanı'ndan sonra Hamas'a karşı kazanacağı bir zaferin yeterli olmayacağına dikkat çekilirken İsrail'in on yıl içinde geleceği noktanın sadece askeri kararlara değil; şu anda yapacağı siyasi seçimlere, İsrailliler ve Filistinliler için iki devletli çözüme bağlı olduğu belirtildi.

"NETANYAHU NE SAVAŞA NE DE BARIŞA UYGUN"

İsrail komşu ülkelerle gerilimi azaltmak ve bölgesinin şiddete sürüklenmesini önlemek adına değil, kendi iyiliği için de daha geniş bir siyasi vizyona öncelik vermesi gerektiğini belirten Foreign Affairs, Netanyahu'nun ne Hamas'ı yenilgiye uğratacak ne de kalıcı barışı sağlayacak bir süreci yönetmeye uygun olduğunu vurguladı.

Netanyahu'nun Filistinliler arasındaki birliği bozup Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılacağını düşünerek Hamas'a destek verdiğini belirten Foraign Affairs, İsrailli eleştirmenlerin 2009'da iki devletli çözümü savunduğunu belirten Netanyahu'nun, yaptıkları ile söylediklerinin birbirini tutmadığına dikkat çekti.