İsrail için hesap günü yaklaşıyor! Türkiye devrede: Savaş suçlusu ilan edilecek

UCM, uluslararası ilgiye mazhar en ciddi suçlar olan soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ile saldırı suçunun faillerini yargılamak ve hesap verilebilirliği sağlamak amacıyla kurulan ilk daimi uluslararası ceza mahkemesi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Han, İsrail'in sivillerin gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara ulaşmasını sağlamak için "gözle görülür çaba" göstermesi gerektiğini söyledi.

SİCİLİ ZATEN BOZUKTU

2001 yılında alınan bir karar Netahyahu ve ortaklarını oldukça panikletmişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetki alanı İsrail'in 1967'deki Altı Gün savaşı sırasında işgal ettiği toprakları da kapsadığına hükmederek, bu bölgede olası savaş suçu soruşturması açabileceği belirlenmişti. Netanyahu kararı antisemitizm olarak nitelendirmişti.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE VURUYOR

Öte yandan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ülkelerinde Filistin'e desteği yasaklayan Avrupa ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. Euronews'teki habere göre, HRW Filistin yanlısı protestolara getirilen yasakların ifade özgürlüğüne darbe vurduğuna dikkat çekti. Örgüt, hükümetlerin artan antisemitizm ve İslamofobi şikâyetlerine yetersiz yanıt vermesi; Arap, Filistinli veya Müslüman olarak algılanan kişilere karşı ayrımcılığa yol açabilecek göç politikaları uygulaması ve Filistin yanlısı barışçıl protestoya yönelik yasakların bu yöndeki endişeleri artırdığını vurguladı.

HRW Direktörü Benjamin Ward, "Avrupa ülkelerindeki yetkililerin herkesin güvende olmasını sağlama sorumluluğu var'' dedi. Fransa, İngiltere, Almanya Avusturya, Macaristan ve İsviçre gibi çok sayıda ülke Filistin'e destek gösterisini yasaklamıştı.

DÜNYA TEPKİLİ

Dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösterileri sürüyor. Çok sayıda ülkede binlerce kişi sokaklardan ayrılmıyor. Almanya Müslüman Üniversiteliler Topluluğu ise Filistin'de işgalci İsrail tarafından öldürülen binlerce çocuğa dikkat çekmeye çalışıyor. Filistinliler, saldırılarda ölmesi halinde kimliklerinin tespit edilmesi için çocuklarının kollarına ve bacaklarına isimlerini yazıyor. Almanya'daki Müslüman öğrenciler, ellerine ve kollarına isimlerini ve yaşadıkları şehri yazıyor. Video, Almanya genelinde protestoya dönüştü. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN